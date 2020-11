破壞錄取公正 西裔人士反16號提案

在此次會議上發言的加州第28選區共和黨西裔候選人科魯茲(Carlos Cruz)。(Ballotpedia)

在16號提案的政策辯論中,如何保障弱勢社區的教育 權利是各方爭論焦點。西裔團體發言人2日在研討會上表示,16號提案倡導的平權措施,只是在掩蓋加州 教育資源不平衡的問題,最終將破壞加州高等教育錄取的公正性,傷害希望獲得高等教育機會的少數族裔。

加州第28選區共和黨西裔候選人科魯茲(Carlos Cruz)表示,16號提案本質並非是「平權」,而是沙加緬度政客為掩蓋加州公立教育系統的根本問題的伎倆。一旦通過,許多少數族裔,尤其西裔和非裔學生,將會被安置到不符合其學力水平和職業的學校。結果就是許多少數族裔學生,會因跟不上學校進度而輟學、延遲畢業,或被迫轉到不喜歡的專業。

科魯茲認為,解決加州教育不平等的正確方法,應該是為學生提供符合需求和能力的高等教育,而不是單純通過族裔和膚色決定被哪所大學錄取。目前加州教育系統主要失敗的原因之一,就是沒能為許多少數族裔學生提供在就業市場上有競爭力的高等教育,使許多學生的潛力和才能無法發揮。

加州律師特賽羅(Jose Tercero)也表示,他是宏都拉斯移民,他來美國 的主因就是嚮往美國自由競爭的環境,16號提案破壞自由和公正精神,剝奪西裔在學術和就業上的獨立性,使其逐漸養成對政府政策的依賴,長期上將有害西裔健康。研討會由加州真平權反對16號提案組織(Californians for Equal Rights, the NO on Prop 16)舉辦。