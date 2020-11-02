最後周末衝刺 王家耀、秦振國、蔣清蘭馬不停蹄

核桃市議員候選人王家耀和他的義工團隊最後一個周末全力衝刺。（王家耀提供）

黑函漫天的核桃 市選戰，選前最後一個周末戰火紛紛，雖因疫情 關係，今年選戰與傳統不同，但華洋候選人還是在最後一分鐘出動所有力量衝刺選戰，電話固票和街頭拜票如火如荼。

首次參加核桃市議員選戰的王家耀（Eric Wang）和數十位義工，最後一個周末一大早就聚集在核桃市Panera連鎖店前廣場，然後分頭前往社區拜票。王家耀表示，連續數月每個周末都在不同公園與市民舉辦見面會，最近兩周主題都是支持本市商家，希望集思廣益，讓商家從疫情中恢復元氣。

王家耀表示，從三個半月前宣佈參加市議員選舉，一天都沒敢懈怠，雖然工作忙，且疫情當頭，但還是每天至少走街拜票四至五小時，瞭解市民的意見，也瞭解到城市發展面臨的挑戰，到本周末，已大致走遍全市70%街區，有機會見到近千名市民。

今年第三次參選的核桃市議員秦振國（Eric Ching），最後一個周末也全力衝刺，大批支持者和義工馬不停蹄為他電話固票。秦振國表示，他將以平常心看待3日選舉，全力以赴。此次選戰，秦振國數度受黑函攻擊，是所有市議員候選人遭受黑函最多的一位。他表示，三度參選，第一次和今年的第三次都受到黑函轟炸，兩次都是子虛烏有的各種攻擊，但他今年的心態與第一次相比已有很大調整。很多民眾主動來電、電郵或通過社群媒體 表達支持，甚至有九旬老人親自寫信，給予極大鼓勵。

核桃谷聯合學區教委候選人蔣清蘭（Qinglan Jiang）在平靜與緊張中衝刺選戰前最後一個周末。她表示，第一次參加地方選舉，沒有組成嚴密的競選團隊，但得到很多學生、家長和鄰居幫忙，包括插牌子、發文宣、大家互相學習投票過程等，感覺到華人在美國政治熱情比四年前更高、更團結。

蔣清蘭表示，此次參選過程雖也遇到艱難，時也得到很多鼓舞。一位支持者留言表示，「如果當選，希望繼續加油；如果沒有當選，也別洩氣，慢慢學」。