亞裔嚴重分歧 華人最反對16號提案

第16號提案是加州華人最關切的公投提案，圖為在巴沙迪那市街頭的反對招牌。(本報記者／攝影)

3日大選中，最受亞裔 關注的第16號提案，再一次允許公共教育、合同和僱用上採取平權措施，使該提案未投票前，已逐步分裂亞裔社區。事實上，華裔是加大（UC）入學最大受益者，也因此華裔成了亞裔族群中，該提案最強烈的反對者。

多年來，亞裔在加大占主導地位。去年亞裔占加州 新生的40.3%，相較於全加州高中畢業生，進入加大的比例為19.9%差距甚大。白人在加大的比例為20.6%，非裔則為4.5%。

然而，多達50多個種族群體的亞裔，在平權運動各有不同想法，這些群體的政治、美國歷史與收入、教育程度和英語水平都不相同，對第16號提案的分歧，也顯示他們對未來在加大地位上的擔憂。

根據AAPI Data和其他兩個亞裔美人和太平洋島民組織，於9月對加州亞裔選民的調查，支持第16號提案的亞裔多於反對者，分別為35%對21%，其餘大多數未定。但柏克萊加大10月的民調則顯示，加州選民反對16號提案者比贊成者多大約10%

華裔是亞裔之中反對該法案最激烈的族群，達37%。而華裔學生占加大亞裔錄取者的38%，也是最大的亞裔族群。在菲律賓、越南、日本和韓裔選民中，支持該提案高於反對者。

印度 裔的選民，對該提案支持度最高，贊成與反對比為58%比17%。印度裔在亞裔美國人在加州新生中所佔比例，從1996年的7.8%上升至2019年的17.4%，使該族裔的強大支持度變得更加驚人。

去年秋天，印度裔是亞裔同齡人中，入學率最高的國家之一，包括印度裔、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡在內的南亞人，構成了僅次於華裔的第二大亞裔族群。

部分亞裔擔心，若該提案通過，允許學校基於種族、性別優先錄取，他們將被擠出名額之外，儘管早在1980年代，當平權在加州是合法時，亞裔在洛杉磯加大和柏克萊加大的學生就過多。

在第209號提案通過，禁止基於種族的優待後，嚴格的高中課程，高的GPA和競爭分數，使得亞裔入學加大的比率，與其他族裔學生差距更加擴大。

目前尚不清楚，若恢復平權運動，加大校園會是如何。加大官員支持恢復平權行動，稱「有必要使校園充分多樣性」，但近期投票決定禁止配額制。

洛杉磯加大招生管理副主任Youlonda Copeland-Morgan日前對洛杉磯時報表示，她不知亞裔入取率是否會下降，但校園將持續關代表性較弱的亞裔，如苗族、越南和菲律賓裔學生。數據顯示，去年該校有1241名華裔新生，僅次於墨西哥裔和美國白人。

一些亞裔試圖通過尋求加州私校預判未來，這些學校不受第209號提案的約束。頂級私立大學的亞裔生低於加大，史丹佛大學亞裔為23%，南加大21%，波莫那學院為16.3%。

河濱加大公共政策和政治學教授Karthick Ramakrishnan說，若根據第16號提案減少任何亞裔人數，可能是華裔和印度裔學生。他說，儘管如此，許多印度裔仍支持第16號提案。他說，許多印度裔適應印度的平權運動，該國讓許多基於種姓者享有大學優先入學機會，且他們對種族偏見和歧視較為敏感，因他們是美國膚色較深的少數族裔。

來自斯里蘭卡移民的傑出成就者Aidan Arasasingham支持第16號提案，認為所有學生，包括亞裔，都將得利於更多元化的校園。根據500多項綜合研究發現，與更多樣性的族裔交往，促進彼此認知技能、學術參與和創新。與愈多族裔交往，種族偏見相對愈低。

然而，部分亞裔因親身經歷，對平權行動感到不適。在矽谷擔任工程師的Ling Kong來自馬來西亞，她說，在她的國家因馬來人和印度人獲得大學優先錄取機會，她未能進入當地大學，「我不希望我的孩子在種族基礎上，受到不平待遇。」