提前投票發燒 對川白誰有利？

各地投票中心陸續開放，接受選民提前投票。（記者楊青／攝影）

大選倒數兩天，全國提早投票和通訊投票 人數在10月31日超過9170萬人，高達2016年投票總數的66%，使11月3日投票日及搖擺州決定總統大選局勢的預期更添變數。歷史性的投票數字對川普／共和黨和白登／民主黨 誰更有利？兩黨和中間民眾各有預測，唯一的共同點：投票熱情繼續發燒，預計3日衝上歷史高點。

「今年我是第一次以共和黨員身分投票」，核桃市議員連任候選人秦振國（Eric Ching）表示，自己以前從來沒有以任何黨派身分投票，但今年兩黨理念涇渭分明，「我覺得共和黨的理念與我的價值觀更相符」。

秦振國認爲，作爲傳統深藍大州，民主黨在加州的許多政策已和民眾訴求嚴重脫節，比如教育、社會安全、生活品質等，與民眾距離愈來愈遠。「其實很多華人的訴求相當簡單，只是要求社區安全、經濟發展、孩子能夠健康成長，但現在很多人發現如果他們不投票不發聲，不但爭取不到更多利益，連原有權益都會被蠶食和削弱」。

剛滿18歲、第一次符合投票資格的秦振國小女兒，已和大學在讀的姊姊一起投出選票，「我周邊很多多年不問政治的民眾，今年也加入投票行列」，秦振國認爲，選民巨大的投票熱情會拉動兩黨的得票，兩黨候選人得票都可望增加。

大選倒數，全國提早投票和通訊投票人數超過7500萬人，高達2016年投票總數的60%。洛杉磯縣選務處每天投票人流不斷。（記者楊青／攝影）

民主黨齡超過20年的聖安東尼山社區學院教委連任候選人陳介飛（Jay Chen）則認爲，高投票率對白登和民主黨候選人都將帶來更多選票，「比如跨洛杉磯、橙縣和聖伯納汀諾三縣的加州聯邦39區，兩年前45%登記選民是共和黨，35%民主黨，現在民主黨登記選民後來居上，無疑會幫助民主黨的總統候選人」。他預測，11月3日那天一開始開票加州投給白登的票就會非常高，而到投票所投票的人給川普的人會較多，「川普的票也會慢慢上來，但是加州絕對不會翻紅」。

今年一些多年來懶於投票的選民，也紛紛加入投票行列，包括很多平常認爲自己的票無力改變加州深藍狀態的選民，也出來投票。不過陳介飛認爲即便這樣，加州也不會由藍翻紅。他表示，很多民主黨人今年也會第一次出來投票，「今年和2018年類似，很多民主黨人出來」，很多民主黨人意識到2016年沒有投票導致川普當選，2018年更多民主黨人投票，希望促使民主黨重新奪回參議院多數席位。

「共和黨選民通常相當穩定，自願投票」，陳介飛認爲，「投票不穩定的民主黨人，一旦熱情被帶動起來，數字不可小覷」。

大選倒數，全國提早投票和通訊投票人數超過7500萬人，高達2016年投票總數的60%。洛杉磯縣選務處每天投票人流不斷。（記者楊青／攝影）

「雖然我不是非常瞭解美國 政治，但今年我們全家一定投票」，高科技人士Jing表示，他最近有一些空房要出租，結果碰到政府人員帶來一個遊民要應租，表示以後每個月政府會出租金70%，遊民出30%。Jing和家人擔心遊民未來無法正常交租，也擔心遊民住會影響其他租戶，而且用納稅人的錢給遊民交租並不合理，因此想要拒絕出租，卻被告知沒有正常理由拒絕可能招致官司，「我連自己的權益都無法維護，這到底還是不是美國」，Jing表示，他不能再不投票。

近30年來深入研究美國政治和歷史、連續八次一線參與美國總統大選報導的NBC資深記者李若表示，今年大選無論是投票總數和投票率，都可望創歷史新高，投票總數可望超過1億5000萬，投票率預計超過65%。2008年大選共有1億3000萬選民投票，是美國歷史上最高的一次。美國總統大選投票率一般為註冊選民的55-60%，2016年總統大選投票率為56%。美國歷史上投票率最高的總統大選為1912年，超過64%，但當時婦女尚未獲得投票權，只有男性可以投票。