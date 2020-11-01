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台灣人多挺川普？ 僑領：共和黨抗中

記者謝雨珊／洛杉磯報導
民進黨美西黨部執行委員吳兆峯認為，「無論誰當美國總統，台灣都將積極爭取支持，維持台美合作關係上的進步。」（路透）
民進黨美西黨部執行委員吳兆峯認為，「無論誰當美國總統，台灣都將積極爭取支持，維持台美合作關係上的進步。」（路透）

美國總統大選結果與美中台三方關係利害相關。華盛頓郵報日前以「台灣擔心白登政府將如何與中國打交道」為題報導，內容提到蔡英文政府諸多舉動疑似偏愛共和黨。南加僑界藍綠人士持不同看法。

華盛頓郵報的文章爆料，中華民國總統蔡英文今年5月20日就職典禮前，幕僚剪輯美方人士賀詞時，刪減民主黨人士的祝賀篇幅，放大共和黨眾議員游賀 (Ted Yoho) 等人的祝福片段，似乎有偏愛意味。台灣官員事後為此向民主黨致歉收尾。該報導還提到，有觀察家發現台灣政府的官方推特，分享右翼新聞網站Breitbart的文章，27日還轉推了第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 在搖擺州賓州助選的推文等。諸多舉動指向了蔡政府有偏愛共和黨的味道。

民進黨美西黨部執行委員吳兆峯否認此說法，「加入民進黨幾十年來，從未收到任何內部消息透露對美國政黨有任何偏好。」吳兆峯說，民進黨保持一貫立場：「美國是台灣最好的盟友之ㄧ」，不管是誰當選美國總統，台灣政府將努力讓美國政府了解台灣對美國的價值，宣傳台灣對全球的價值。

提及台灣政府分享右派媒體文章及第一夫人的推文，吳兆峯說，不管是哪個黨發的文章，只要是對台灣有幫助，政府都會積極分享，但並不代表支持美國某個黨派。「無論誰當美國總統，台灣都將積極爭取支持，維持台美合作關係上的進步。」

國民黨美西南支部前常委謝宗煌表示，蔡政府身為一個外國政府，對美國總統大選本應保持中立，對共和及民主兩黨都應該保持良好關係及溝通管道。雖多少有些輕重，但不該出現一面倒現象。他說，蔡總統今年5月就職時，刪減民主黨人的賀詞（華盛頓郵報報導）是一個明顯選邊站的例子。如果所支持的一黨不幸敗選，選後很難與勝選的一方建立互信及良好的關係，要為選錯邊付出高昂代價。

謝宗煌認為，眾所皆知，民進黨及親綠媒體無不大力支持川普總統連任，但川普的民調一直起不來，有可能敗選，但他也曾在大家不看好的情況下反敗為勝，美國的選舉變化莫測，蔡政府不可不慎。台灣應是美國長期的盟友，不是棋子，更不應被利用，成為美國大選的輔選工具。中華民國應有自己最高的國家利益及核心價值，不應被人左右或取代。

數據顯示，亞裔中的台灣人及越南人挺川普的比例偏高。吳兆峯分析認為，新冠肺炎爆發以來，反共情緒在全球化擴展，共和黨一貫強硬對抗共產主義及中國霸權，因此讓站在台海前線的台灣人民心安，這似乎是多數台灣人挺川的主要原因之一。

反之，挺白登的台灣人期盼兩岸和平、美中台關係穩定，持續維持經貿正常往來。他們認為川普在任內升高台海緊張局勢，戰爭隨時一觸即發。白登上任可大幅降溫緊張局勢，穩定台海現狀。

華盛頓郵報日前以「台灣擔心白登政府將如何與中國打交道」為題報導，內容提到蔡英文政...
華盛頓郵報日前以「台灣擔心白登政府將如何與中國打交道」為題報導，內容提到蔡英文政府諸多舉動疑似偏愛共和黨。（本報檔案照）

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