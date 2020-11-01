張玲齡重視經濟 加州商會評滿分

多年來致力促進加州 經濟增長，創造就業 機會，加州參議員張玲齡（Ling Ling Chang）獲得2020加州商會滿分評級。在加州參議會唯一亞裔 女性的她，日前她主持首屆「年度傑出女性盛會」（Annual Women of Distinction），表彰第29區參議院傑出女性。

張玲齡說，她很榮幸獲得加州商會認可，新冠肺炎疫情已關閉太多企業，破壞加州就業增長，她仍致力優先發展經濟。

加州商會是一個非營利組織，代表1萬4000多家各種規模的公司。每次立法會議結束時，商會根據主要商業立法者制定評級計分卡。今年，商會特別標注參議院中，備份為優先事項的十項法案，包括反對一項議案等。

而在主持「年度傑出女性盛會」上，張玲齡表彰在體育、心理健康、公共服務、教育、青年領導、非營利等領域約20名女性。

張玲玲說，傑出女性領導者，替她們鋪平道路，「很高興與許多女性領導人一起工作。」

獲得第29區傑出女性者，有部分得主為亞裔，包括殘疾倡導者Rossa Chang、參議會青年獎Breanna Young、健康相關倡議者Dagny Zhu等人。