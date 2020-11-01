臥騰遍布南加 逾70家醫說中文

參加11月1日世報紅藍卡講座的二維碼。（世報提供）

世界日報31日紅藍卡講座，向讀者們介紹了在全美有超過150萬會員的醫療網絡：臥騰（Optum）醫療網。

臥騰醫療網是美國健康保險巨頭聯合健康集團（United Health Group）旗下的醫療機構，成立以來已在全球的150個國家建立了醫療網絡，為各類客戶提供健康諮詢、醫療服務，健康數據分析，藥品配送等多項服務。在2019年，臥騰醫療網絡的年收入超過1000億美元，成為了美國最大的醫療網絡之一。

臥騰醫療網是一個以會員為中心的醫療組織，致力於為會員提供最佳的治療與最完善的護理。目前臥騰在全美共有1億2500萬名客戶。在南加 州臥騰則有一個由超過150萬名會員、70多家診所、七家緊急護理中心與兩件日間手術中心組成的龐大網絡。臥騰還與超過1500名家庭醫師和超過5000名專科醫師合作，無論何時何地都能為會員提供最優惠優質的醫療服務。

目前臥騰在南加已經完成了全面覆蓋，包括阿罕布拉市（Alhambra）、亞凱迪亞市（Arcadia）、聖蓋博市（San Gabriel）、蒙特利公園市（Monterey Park）、巴沙迪那市（Pasadena）、哈岡（Hacienda Heights)、天普市（Temple City)、羅蘭岡市（Rowland Heights）、核桃市（Walnut）和西柯汶那市（West Covina）等華人聚居的城市，為了方便華人就診，臥騰已經與70多位說中文的家庭醫師簽約。

在服務上，臥騰秉持誠信、創新、合作、同理心和執行力五大原則，通過互相支持和協作與會員及合作夥伴建立信任，並站在醫師和病人的立場，高效率處理每一項任務。目前臥騰已經與亨廷頓醫院(Huntington Memorial Hospital)和美以美醫院（Arcadia Methodist Hospital）等多家醫院建立了合作關係，並建立了輻射南加的緊急護理服務網。

在醫療保險 計劃方面，臥騰接受Aetna Health Plan、Anthem Blue Cross、Blue Shield Promise等多類主流私人醫療保險外，也可以接受為慢性病特殊需要服務的醫保、管理式醫療保險機構，以及加州 全民健保等多種類的保險方案。在服務上，臥騰可以為客戶提供包括處方藥保險、醫院及醫師診療、牙齒保健、免費健身房會員資格、視力保健、例行足部護理、長者年度體檢、免費接送和全球急診保險在內的多項優質服務。

更多臥騰（Optum）醫療網的信息可撥打626-254-8188或寫信[email protected]了解。在11月1日本周日，世報U視頻繼續在下午2點到4點為觀眾提供長者健康講座和醫療按摩椅講座，讀者可掃二維碼進入觀看。