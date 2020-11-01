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紅藍卡無接觸服務 申請三訣竅

記者陳開／蒙特利公園市報導
佳信健保創辦人黎淑妍分享疫情下，如何用更安全的「非接觸式」方法申請聯邦醫療優惠計劃與紅藍卡。（本報資料照片）
佳信健保創辦人黎淑妍分享疫情下，如何用更安全的「非接觸式」方法申請聯邦醫療優惠計劃與紅藍卡。（本報資料照片）

新冠疫情期間，如何用更安全的「非接觸式」方法申請聯邦醫療優惠計劃（MAPD）與紅藍卡（Medicare）?佳信健保創辦人黎淑妍（Yin Lai）在世報紅藍卡講座分享了三種方法。講座全程用粵語進行，有觀眾稱讚對華裔年長者更方便。

黎淑妍表示，疫情期間，可以通過電話加入、上網電腦和手機及用紙張申請表的方式，加入聯邦醫療優惠計劃。在前兩種方式中，客戶可通過電子郵件，完成相關文件的電子簽名工作；而若使用紙張申請表，雙方亦會先用電話等方式談妥各項細則，最後約好時間碰面完成申請表填寫，通常接觸時間約為五分鐘左右。

相比電話加入，上網電腦和手機會更節約時間。因為前者按照政府要求，經紀需要在電話中朗讀所有文件會消耗較長時間。不過無論選擇何種「非接觸式」方法，都涉及民眾個資，因此在選擇經紀的過程中，需要找佳信健保這樣靠得住的機構。

隨著嬰兒潮世代逐漸進入退休期，很多人希望參加紅藍卡計劃，但社會安全局（SSN）因為疫情關係，暫時不接收無預約的面談。黎淑妍指出，部分符合條件的民眾，可以通過電話、登陸社安局官網的方法完成申請。不過在申請過程中，社安局為了確認申請人身分，會詢問五個私人問題。例如是否在一個時間段申請過信用卡，近期有無申請過房屋貸款等。一旦回答錯誤，賬號可能被鎖定，民眾將失去電話或網絡申請資格。

不過也存在一種特殊情況，即民眾還未回答問題而賬號即已經被鎖定，或社安局詢問的問題，民眾從未涉及。黎淑妍舉例，有民眾從未申請信用卡，但社安局詢問是否在某年某月申請，說明民眾的個資有可能之前遭盜。

黎淑妍還在講座中分享其贊助方、環球健保計劃（Brand New Day）的優勢，包括為長期病病患量身打造的保險計劃、全球緊急情況處理、交通接送及視力等。更多詳情致電888-338-5132。

紅藍卡 疫情 健保

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