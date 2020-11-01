洛縣檢察長之爭 司改公決

除總統大選外，今年大選最受南加州選民關注的，莫過於洛縣檢察長之爭，特別在全美進行種族爭議、反對警察 暴行的數個月抗議潮以來，這場選舉已被視為對刑事司法改革的全民公決。

挑戰現任者雷西（Jackie Lacey）的前舊金山 檢察長賈斯康（George Gascon）資金充裕。洛杉磯 時報並對兩人進行比較。

63歲的雷西，1986年成為地方檢察官，2012年取代前任檢察長庫利（Steve Cooley）職位，擔任洛縣檢察長，2016年競選第二任。她是首位當選該職位的女性，也是首位非裔。

該辦公室贏得許多受人矚目的案件，包括沉睡連環殺手Grim Sleeper罪名成立，達成認罪協議。以殺人罪指控將饒舌歌手Marion “Suge” Knight送進監獄28年。今年稍早時，她對好萊塢大亨Harvey Weistein提出性侵犯指控。最近幾個月，又對成年電影演員Ron Jeremy提出一系列強姦指控等。

社區批評家認為她拒絕在一些備受矚目，警方使用武力案件中對警察提起訴訟。

挑戰者，65歲的賈斯康，從警察一路升上洛杉磯市警局助理局長。在擔任舊金山檢察長之前，曾擔任亞利桑納Mesa市警局長。

賈斯康是第47號提案的合作者。該提案飽受爭議，將多項非暴力重罪改為輕罪。在加州人投票通過大麻合法化，且幫助舊金山擺脫使用現金保釋制度後，他也成為美國首批成功消除各種大麻定罪的檢察官之一。

執法團體和其他人士說，他的政策阻止警方在舊金山逮補低級犯罪，其任職期間，財產犯罪率飆升37%。

目前捐贈者已向這場選舉投注超過1400萬元，這一數字在執法民選官員選舉來說是很高的。賈斯康獲得730萬元捐款，雷西為680萬元。

原本雷西支持率領先其餘兩名挑戰者，但過去幾個月，全美抗議警察濫用武力後，包括洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）等許多政治人物，取消對雷西的背書，轉而支持賈斯康。