洛縣確診攀升 年輕人染疫增

洛杉磯縣30日公布的疫情 數字繼續攀升令人擔憂。由於無法控制傳播，學校大部分仍會繼續關閉，商業活動受限。衛生官員再次懇求居民本周末的萬聖節 避免大型聚會，注意防疫。

當日洛縣 報告新增1296病例。洛縣10月初每天平均只有940例，但現在平均每天有1200例，且與測試結果的積壓無關。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）懇求民眾，為了使洛縣能繼續從疫情中恢復，大家不要放鬆警惕。

此外洛縣新增新冠相關死亡26例，長堤也增加一例，全縣的死亡人數上升到7057。截至30日，共有743人因新冠住院。洛縣仍在復工的紫色級別，若不能將每天新增病例控制在700之內，將無法大幅復工或允許校園重新開放。其實洛縣本來9月達到了該基準，但未能維持。

衛生官員表示，新病例大多數是年輕人，尤其是群聚，包括在私人場所或在戶外餐廳觀看體育賽事，造成病例增加。除了最近的湖人和道奇錦標賽季後賽，衛生官員們還指出，足球賽季的開始是吸引更多人在電視機旁用餐的另一個因素。

公共衛生部敦促居民萬聖節不要聚集，但可以參加虛擬派對、駕車入場活動，開車到附近社區看裝飾房屋，在家裡舉行尋寶遊戲或參加萬聖節特別的汽車電影等，也不要挨家挨戶討糖。