洛縣新冠確診 創8月末來新高

根據洛杉磯縣公共健康局（Los Angeles County Department of Public Health）發布的數據，29日洛縣 共新增新冠確診病例1745例，達到8月末以來的最高點。新增死亡病例19例，較昨日減少一例。

在住院人數上，洛縣目前共有新冠住院病人750例，31%住在重症監護室。自9月以來，洛縣住院病人數據一直保持平穩。在過去一周裡，洛縣平均每日完成新冠檢驗1萬4987例，新冠檢驗確診率為3.5%，較月初明顯上升。

隨洛縣逐步允許縣內學校為有特殊需要的學生開放面授，洛縣公共衛生局要求學校和學生家長提高對學生和子女防疫 的重視。公衛局將向重開面授的學校派遣專家協助學校進行防疫準備。

同時也提醒家長，目前洛縣已有近3萬名年齡在18歲以下的新冠患者。隨洛縣學校重開，家長將有權利決定是否讓子女返校面授。同時洛縣衛健部門也為返校學生家長提供以下指南：

如果子女生病或與新冠病人有過接觸，應讓子女居家並觀察是否有發燒、咳嗽、腹瀉、嘔吐或嚴重頭痛症狀。如果出現以上症狀，應盡快將子女送醫。要求子女在學校和公共場所時刻佩戴口罩。幫助子女養成良好衛生習慣，包括飯前便後勤洗手習慣。教導子女時刻與他人保持六呎的社交距離 。

同時也建議家長時刻監督學校是否嚴格遵守政府的防疫需求，包括學校是否要求學生佩戴口罩，是否對學生體溫及時測量，是否有制定防疫規章制度等。