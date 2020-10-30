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選票簽名驗證 今年變重頭戲

編譯組／綜合報導
聖地牙哥選務工作人員正在確認簽名。（聖地牙哥聯合論壇報）
聖地牙哥選務工作人員正在確認簽名。（聖地牙哥聯合論壇報）

新冠來襲之前，選票怎麼簽名，很多人並不在乎。但是今年大選的郵寄選票比例大增，因此怎麼好好簽名，成為選民的功課之一。對選務人員來說，辨識簽名更是關鍵。因為很多地方，並沒有經費購置高科技辨識機器，他們常常得在幾秒鐘內確認選票簽名是否為本人，不然根本無法處理暴增的郵寄選票。

選票簽名的辨識工作，各州各縣做法不同。有些州會將駕照或其他正式文件的簽名存檔，因此核對人員只要掃瞄條碼、調出舊檔，就可以比對今年的簽名是不是本人親簽。但是有些地方，類似德州的伊達戈縣，舊資料還未數位化，因此選務人員就必須將舊文件調出來，拿著兩份紙本對照簽名。

類似洛杉磯縣或是內華達州的克拉克縣，地方政府經費足夠，因此可以配置電腦做第一道篩檢工作，如果出現問題才會由人工進行第二、第三次辨識。但是類似經費較少的縣份，就得全靠人力辨識。密西根州肯特縣選務主管Gerrid Uzarski就說，大家都是邊做邊學，有經驗的教剛上手的，應該注意哪些地方。

不管電腦或人力，洛杉磯時報指出，每個人員在每張選票上頭都不可能花超過5秒。因此部分鑑識專家Thomas Vastrick就建議，應該建立多層篩選制度，包括由主管進行覆核，或是兩黨共推的委員或外部專家，處理最後的爭議選票。

目前來說，多數的州僅限內部管控，如果初篩沒有發現問題，選票就會被認定合格，進入計票程序。如果出現問題，才會進行複篩。真的不對的選票，才會被當無效票或是通知選民更正。

增加辨識難度的因素還包括，老化、生病、服藥、或是殘疾。類似選民罹患多重硬化症後，幾乎每次簽名都會不一樣。此外，如果選民原本習慣由右至左書寫，類似阿拉伯文，在以拉丁字母簽名時，也可能出現落差。

遺憾的是，直到今年大選郵寄選票成為主流之前，很多選民都不知道，他們以往的選票其實曾經因為簽名不符而被當無效票。

類似密西西比、西維吉尼亞、威斯康辛等州都是選舉日當天才開封，就算發現簽名不符，選民也幾乎來不及更正。賓州雖然不保證選民有機會更正簽名，但也要求選務官，除非選票有其他問題，類似地址不符，才能拒絕承認選票。德州雖然允許因為簽名不符而作廢選票，但還是沒有通知選民更正的機制。

2020年大選競爭異常激烈，郵遞選票很可能成為關鍵，簽名辨識明顯成為焦點。洛時指出，類似某位紐約候選人今年以3200票贏得初選，比無效選票數量還少；佛州2018年也發生過1萬33張選票之差，當選聯邦參議員的事，當時被認定無效的票遠超出此數。類似2016選舉時，大量選票因為簽名不符而被當無效票的狀況，如果發生在今年，很可能就會變成紛爭引爆點，更何況總統川普還曾多次質疑郵寄選票的可信度。

選票簽名與存檔不符，很可能導致被認定為無效票。（奧勒岡州州務卿辦公室）
選票簽名與存檔不符，很可能導致被認定為無效票。（奧勒岡州州務卿辦公室）

德州 洛杉磯 駕照

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