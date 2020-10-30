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助攻爾灣市長議員 向亞太裔催票

記者謝雨珊／洛杉磯報導
爾灣市市長候選人Farrah N. Khan。（線上截圖）
爾灣市市長候選人Farrah N. Khan。（線上截圖）

多位華裔聯邦眾議員，28日替爾灣市市長候選人Farrah N. Khan、爾灣市市議員候選人金太美（Tammy Kim)， 向亞太裔選民催票。

距離2020年大選投票不到一周，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu) 表示，在2018年期中選舉，77%亞裔投給民主黨候選人，不少席位因此翻盤成功，證明亞太裔選票越來越有影響力。同時有越來越多的亞太裔參政，替亞太裔在華府發聲爭取權益。

聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu) 提到，亞裔是這幾十年在美人口成長最快的族裔，意味著亞裔在美佔有一席之地，他們的意見對國會越來越重要。同時需要更多亞裔參政，替亞裔發聲。

爾灣市議員候選人金太美表示，她在韓國出生，在美國東岸長大，接觸過不少族裔，看過許多人情冷暖。她認為在擁有眾多亞裔的爾灣，需要有更多執法人員懂得亞裔語言更接地氣，讓居民有安全感及信任感。

從台灣移民至爾灣市的Cherry Lai指出，1975年移民爾灣，當時覺得華裔在爾灣沒有地方發聲，即便發聲也沒人聽。因此她意識到同樣族裔成為地方領導人的重要性，她在暸解金太美及Farrah若當選的施政方向後，選擇支持金太美及Farrah當選。

爾灣市議員候選人金太美（Tammy Kim)。（線上截圖）
爾灣市議員候選人金太美（Tammy Kim)。（線上截圖）

亞裔 爾灣 眾議員

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