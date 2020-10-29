15號提案增稅 學校獲款恐高估

提高工商業產業稅、增加學校經費的第15號提案可望通過。但洛杉磯 時報指出，理論上將會獲得更多經費的各地K-12學校，至少要2025年度才能獲得撥款，而且金額可能低於預期。

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）26日公布民調顯示，49%的選民支持、42%的人反對第15號提案。2020年第15號提案，針對的是1978年的第13號提案。該案限制工商業產業稅率不得高於1%，同時課稅標準是前一次交易的價格。

今年的第15號提案如果通過，照先前推估，稅收應可增加80億至125億元。但由於新稅制實施，房地產都需重新估價，未來十年的行政成本每年可能要3.8億元。因此Legislative Analyst's Office修正後的估計，增加稅收將在65億至115億元。

同時，第15號提案的新增稅收，雖然40%是保留給中小學使用，但與其他產業稅不同，第15號提案下的新增稅收將先上繳加州 政府，然後扣除11%給社區學院的經費後，剩下的才會給K-12學校。

根據加州教師協會（California Teachers Association）推估，加州最大的洛杉磯學區 一年可望收到3億5900萬元，最大的十個學區合計可分到7億2600萬元。

但是，除了這些數據，是根據新冠來襲之前數據所推估，因此實際上可能還會減少之外，另外就如第15號提案反對者所宣稱的，很多學校拿到這筆錢後，恐怕會將錢花在現有支出上，類似教職員退休金，而不是拿來改進教學品質。

第15號提案雖然可望增加地方政府的經費，但實際上也可能因老舊分配制度，與人口統計資料不足，而造成有些縣份該領的拿不到。類似河濱縣，雖然人口比聖他克拉拉、阿拉米達多，但是政府經費卻可能變少。范杜拉縣也可能一年少領2億7200萬元。