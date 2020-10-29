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洛學區重返校園 最快明年元月

編譯組／綜合報導

儘管部分家長希望讓學童盡快回到校園上課，就算是秋季班的最後兩三個星期也好。但是洛杉磯聯合學區（LAUSD）教委會的主席與副主席都以個人身分向洛杉磯時報表示，除了疫情讓很多事情都變得難以預測，半途改變上課方式也不利學習，最快也要明年1月才能考慮重返校園的事宜。

主席佛多維奇（RichardVladovic）告訴洛時，如果細看一下時間，就會發現很難趕在今年年底之前，讓學生返校上課。他認為，不論採取何種上課方式，明年1月都是比較好的時點。而且疫情讓很多事情都變得複雜許多，類似課室安排、校園區畫等都是問題，而且來自同一個家庭的子女還可能分到不同年級與班級，這些都是必須考慮的問題。

副主席戈登堡（JackieGoldberg）則說，如果要趕在年底前讓學生返校上課，那麼課程安排會出現很多變數，包括部分學生不願回來，某些老師基於安全不願面對面上課等等。而且12月正好碰上高年級的期末考，低年級的期終評估，實在不是個好時機。同時，戈登堡也指出，LAUSD尚未完成混合授課的最終方案，也還未完成返校上課的意願調查。

儘管兩位高層官員都強調，他們僅代表個人發表看法，但某些方面也反映出學區目前面臨的現實問題。此外，雖然有些家長已經瀕臨極限，希望讓學童越快回到學校越好，洛杉磯縣其他79個學區也都已經部分恢復返校，但是LAUSD確實還未做好準備。同時，類似紐約市學區的經驗，就算校園開放，但還是只有四分之一的學生返校。

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