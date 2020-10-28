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管控疫情不同調 北加勝過南加

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
北加州及南加州同在加州，但疫情好轉速度的差異南轅北轍。（unsplash）
北加州及南加州同在加州，但疫情好轉速度的差異南轅北轍。（unsplash）

加州及南加州同在加州，但疫情好轉速度的差異南轅北轍。根據洛杉磯時報，這可能與地方政府推動的政策及民眾反應有關。相較於北加州灣區，南加州多縣施壓地方政府，要求政府盡快復工，拯救中小企業。快速的重啟經濟，造成疫情停擺不降。灣區多縣的地方政府則選擇緩慢重啟經濟，以致北加州多縣的疫情得到改善。

同樣身為大城市的舊金山，在多個月的努力下，近期轉成加州疫情最輕微的第四級（黃色）重啟經濟階段。也就是說，舊金山社區傳染減少了很多，絕大多數商家已重啟。相比之下，洛杉磯縣自疫情爆發以來，歷經數月波折，仍停留在社區感染最嚴重的第一級（紫色）。洛縣的鄰近多縣也在第一級及第二級之間來回，疫情改善程度不大。

老家在洛杉磯，但目前在舊金山工作的江以琳說，她比較兩邊居民的防疫態度，發現舊金山居民即使是在運動時也一樣會戴口罩，基本上很積極遵守政府要求戴口罩的規定。不像洛杉磯居民對是否戴口罩，表現兩極。比如她和家人去長堤海邊一個有名景點閒逛時，發現有不少人未戴口罩。但在舊金山，這幾乎是不可能看到的情形。

許多專家同意，灣區居民比其他地區居民，更配合政府遵守防疫規則。就連舊金山市長London Breed也在媒體面前感謝大眾的配合。他說，「我一再站出來，提醒大家遵守防疫規則，很多人可能早就感到厭煩，但實際上是，大眾有把我的話聽進去。」

另一方面，北加州多支球隊今年打敗仗，例如：舊金山四九人輸了超級盃（Superbowl) ，減少熱情球迷群聚動力，恰好化作成灣區較快減緩疫情的原因之一。南加州地區不管是籃球或棒球，勝仗不斷，熱情球迷情緒激昂，群聚歡慶。根據洛縣政府官員，這是近期造成感染者增加的主因之一。

加州政府官員察覺到南北加州疫情轉變的差異，他們上周表示，未來將投入更多資源在洛杉磯縣、河濱縣等多個南加州的縣，包括增加新冠檢測、協助感染者康復等項目。他們認為，以上方法均是其他地區疫情降緩的重點方法。

由於有些民眾不配合現有的防疫指南，州衛生局不得不再次調整。根據最新防疫指南，無法取消大型聚會的民眾，最多只能有三組家庭在戶外聚會，全部人保持六呎社交距離。不吃喝東西的狀況下，都得配戴口罩。大眾只能用一次性餐具，不得分享食物。聚會時間一次最好不超過兩小時。

加州 疫情 舊金山

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