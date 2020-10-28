洛縣檢察長選戰激烈 警員挺雷西 富豪灑錢賈斯康

洛杉磯 縣檢察長之爭進入最後倒數，雖然選舉結果還待最後投票，但從募款金額來看，前舊金山 檢察長賈斯康（George Gascón）自9月中就開始領先尋求連任的雷西（Jackie Lacey）。洛杉磯時報統計，賈斯康獲得730萬元捐款，76%來自科技業千萬富翁；雷西則有680萬元，73%來自警察 工會。

賈斯康雖然成長於南加，但曾經長期任職於舊金山地區，因此除了洛杉磯地區的金主外，來自灣區與矽谷的富豪不少。其中捐款最多的是Patty Quillin、達150萬3000元。Quillin的先生是Netflix的執行長哈斯丁（Reed Hastings），哈斯丁本人也捐了50萬元。兩人合計就占了賈斯康捐款的四分之一強。

賈斯康第二大金主則是自由派富豪索羅斯（George Soros），金額只比Quillin少3000元，捐款150萬元。洛時分析，賈斯康的支持者多半期待他能改善司法體系，除了Netflix之外，來自Facebook、Instagram與Google的奧援也不少。

雷西的捐款則多半來自警界。洛時分析，這與黑人平權運動以來，雷西民間聲望持續下滑不無關係，聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）、，洛市長賈西提（Eric Garcetti）都已轉向；但警界反而更加支持雷西，希望她能力挺有效執法。

雷西的捐款排行，第一名是洛杉磯縣警局協會（Association for Los Angeles Deputy Sheriffs）、130萬元，第二名為加州懲教人員協會（California Correctional Peace Officers Association）、100萬1500元。值得注意的是，舊金山當地的警察協會（San Francisco Police Officers Association）也是雷西的支持者，而不支持賈斯康。