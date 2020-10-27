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拚連任 加州華裔眾議員陳立德：強烈反對16號提案

記者啟鉻／洛杉磯報導
加州第55選區眾議員陳立德。（陳立德提供）
加州第55選區眾議員陳立德。（陳立德提供）

加州第55選區共和黨華裔眾議員陳立德（Phillip Chen），在11月3日大選繼續拚第三任期，他表示選情看好。他所在選區橫跨橙縣、洛杉磯縣和聖伯納汀諾縣，亞裔選民超過30%，希望占亞裔選民多數的華裔多多出來投票。他反對第16號提案（Proposition 16），認為若華裔選民不願意投票，將使擁有的合法權益愈來愈少，陷入生存危機。

陳立德表示，他反對16號提案(前身是ACA5），這也是他主要競選政見之一。民主黨籍的競選對手卻支持16號提案。假如該提案通過，華裔民眾無論在求學、就業、公職及公共項目合同等方面會處處被排擠，無法獲得公平對待；華裔的膚色及族裔背景將受排斥，所以華人選民一定要站出來發聲。強調即使16號提案在11月未通過，今後類似提案也會捲土重來。因此亞裔選民一定要警惕。

陳立德說，11月選舉選民將投票決定「稅表分開」（split roll）的第15號提案，決定是否將住家與商業和工業建築物分開課徵產業稅。他反對對居民的物業加稅，尤其是商用物業，一旦通過，或將使商用產業稅提高幾倍，對亞裔商家不利。而競爭對手卻支持加稅。

陳立德對第20號提案（Prop. 20）表達支持。20號提案「加強假釋和財產犯罪量刑」，將對導致社區犯罪率上升的47號和57號提案缺失加以修正。他認為要嚴懲罪犯，還社區治安保障。他也不贊成削減警力，甚至取消警局。

陳立德表示，新冠疫情爆發，給加州各行各業造成很大困擾。他支持州府紓困計畫。同時他也積極投入幫助民眾抗擊疫情，他的辦公室為解決民眾口罩短缺，自疫情開始已捐贈社區近600萬片口罩發放給警消、居民及商家。

華裔 陳立德 亞裔

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