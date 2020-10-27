我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

壓倒性的保守意見：大法官巴瑞特上任 然後呢？

加州16號提案最新民調 49%反對38%贊同

編譯組／綜合報導

大選前一周，一項由柏克萊加大政府研究學院（Institute of Governmental Studies）進行的民調，26日公布結果顯示，亞裔和華人相當關注的恢復平權措施第16號提案，受訪者有近半數反對；主張租金管制的第21號提案，只有37%支持。

加徵商業與工業產業稅的第15號提案，有49%受訪者支持。正反雙方花費最驚人的第22號提案，目前民調差距不大。

根據該報告，僅管第15號提案，意在修正1978年通過的第13號公投案，主要影響商業房地產，而非住家，因此得到49%支持，與9月中旬情況相同，但隨著不確定的選民人數減少，反對者也不容小覷。

第16號恢復平權提案，有38%受訪者贊同，有49%反對。這項結果與近一個月前的民調類似，顯示支持16號提案者雖然大作廣告，但尚未收到預期的結果。租金管制的21號提案，有37%支持、48％反對。民調顯示，在選前剩餘的日子，第16號與第21號提案由於目前民調差距過大，有可能無法過關。在自認溫和的選民中，反對16號提案有23%，61%的房主反對提案21。

第22號提案，可能成為全美最昂貴的競選，民調顯示，目前該提案獲得46%支持率。民調人員DiCamillo相信，若以加州目前低於50%的投票率，該提案恐無法取勝。該提案針對Uber、Lyft和DoorDash等司機，是否成為獨立合約工，目前來自這些公司聯盟的資金捐款總額超過2億1800萬元，是加州歷來集資最多的提案選舉。

該報告給出另一個驚人的統計數據：自去年12月1日至今年10月中旬，支持該提案的運動，平均每天花費62萬8854元。目前該提案民調顯示，46%贊成，42%反對。

民調 加州 租金

上一則

學生貸款 善用紓困措施減壓

下一則

洛縣新冠確診破30萬 死亡達7000人

延伸閱讀

贊成四大爭議法案 華裔州議員說緣由

贊成四大爭議法案 華裔州議員說緣由
反16提案 民調領先 華人團體振奮

反16提案 民調領先 華人團體振奮
民主黨州議員 至今仍在說謊

民主黨州議員 至今仍在說謊
張玲齡拚連任：專注重建經濟

張玲齡拚連任：專注重建經濟
22號提案 Uber阻過關 豪砸2億

22號提案 Uber阻過關 豪砸2億
為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

熱門新聞

山火迫近當地主幹道爾灣大道（Irvine Blvd）。（KTLA）

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

2020-10-26 20:05
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
聚居許多華人的芝加哥麥金利公園地區日前傳出一起華人家庭流血案件，一名21歲的譚姓男子日前因故與家人發生衝突，憤而拿起菜刀往60歲父親與49歲母親及20歲妹妹身上猛砍。（CBS）

世界晚報／華人家庭濺血 華男持菜刀狂砍父母與妹妹

2020-10-21 20:39
華人大媽求愛被騙，然而網路上的溫柔陷阱無處不在。（Getty Images）

世說新聞／為何華洋大媽總上當 了解這些詐術不再哭

2020-10-21 03:26
加州州長紐森（Gavin Newsom）19日公布新冠疫苗初步接種計畫。（紐森臉書）

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

2020-10-19 16:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡