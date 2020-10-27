加州16號提案最新民調 49%反對38%贊同

大選前一周，一項由柏克萊加大政府研究學院（Institute of Governmental Studies）進行的民調 ，26日公布結果顯示，亞裔和華人相當關注的恢復平權措施第16號提案，受訪者有近半數反對；主張租金 管制的第21號提案，只有37%支持。

加徵商業與工業產業稅的第15號提案，有49%受訪者支持。正反雙方花費最驚人的第22號提案，目前民調差距不大。

根據該報告，僅管第15號提案，意在修正1978年通過的第13號公投案，主要影響商業房地產，而非住家，因此得到49%支持，與9月中旬情況相同，但隨著不確定的選民人數減少，反對者也不容小覷。

第16號恢復平權提案，有38%受訪者贊同，有49%反對。這項結果與近一個月前的民調類似，顯示支持16號提案者雖然大作廣告，但尚未收到預期的結果。租金管制的21號提案，有37%支持、48％反對。民調顯示，在選前剩餘的日子，第16號與第21號提案由於目前民調差距過大，有可能無法過關。在自認溫和的選民中，反對16號提案有23%，61%的房主反對提案21。

第22號提案，可能成為全美最昂貴的競選，民調顯示，目前該提案獲得46%支持率。民調人員DiCamillo相信，若以加州 目前低於50%的投票率，該提案恐無法取勝。該提案針對Uber、Lyft和DoorDash等司機，是否成為獨立合約工，目前來自這些公司聯盟的資金捐款總額超過2億1800萬元，是加州歷來集資最多的提案選舉。

該報告給出另一個驚人的統計數據：自去年12月1日至今年10月中旬，支持該提案的運動，平均每天花費62萬8854元。目前該提案民調顯示，46%贊成，42%反對。