洛縣新冠確診破30萬 死亡達7000人

洛縣已有30萬人染上新冠肺炎，死亡人數達7000人。（Unsplash）

洛杉磯縣疫情 26日再創新里程碑，在約1000萬人口中，已有30萬人確診新冠肺炎，死亡人數達7000人。10月初平均每日確診人數為940人，上周平均每日確診人數增至1200人。洛縣 公共衛生局長費若認為，近期染疫人數上升可能與熱情球迷群聚有關。她擔心疫情再次反撲，提醒大眾病毒傳染從不休假，呼籲民眾謹遵防疫政策，出門必須戴上口罩。

球迷群聚在電視前，為支持的球隊打氣加油，在疫情當下是相互傳染病毒的場合。費若說，NBA季後賽剛過，近期棒球也開賽數周，不少人為支持洛杉磯道奇隊群聚歡呼慶祝，群聚容易讓人互相傳染病毒。她再次呼籲大眾避免人群聚集之處，別與非同居人士近距離接觸。

洛縣上周平均每日確診率維持在3.4%至3.5%，但住院人數似有稍增現象，從10月19日的722人漲到25日的785人。洛縣與其他12縣，同樣位在加州 重啟藍圖中最嚴重的第一級階層（紫色）。即便如此，洛縣還是允許更多商家重開。

例如：脫毛、按摩、繡眉（漂眉）、曬黑服務、個人紋身店等個人服務，自上周起均可依照防疫指南恢復營業。其他的家庭娛樂中心，包括迷你高爾夫球等也都可重啟。洛縣各校的特別課程也恢復面授課，不過目前只開放教室容納25%人數。

加州在上周末已有超過90萬人確診染疫，超過1萬7300人死亡。目前加州58縣只有九個縣被列為少傳染率的第四級階層（黃色），舊金山在上周晉升第四級，幾乎多數商家都已經恢復正常運作。