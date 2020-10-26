美中關係黃金期 華人嘆回不去 憂川普連任 移民難度增

十年簽證讓華人的中國父母往來特別便利。（檔案圖）

11月3日大選將近，美國華人 的心情很矛盾，雖對未來充滿不安卻又暗自慶幸，想選邊站又想留有餘地。美中關係、新冠疫情、種族問題、移民政策，無一不刺激在美華人神經。華人社區出現黨同伐異的政治狂熱者，華人在美屢遭遇歧視被襲事件。但也有華人暗自慶幸，先前趕上美中蜜月期，從留學、移民和中美貿易中獲益。

有華人在某論壇發帖表示，過去30年，感謝趕上了黃金窗口期。2000年中國 進入世貿組織，之後美中開始蜜月期。讓父母多是普通人，沒有通過各種課後班，就來美國拿全獎金、半獎金，或沒有那麽高消費，完成在美學業。畢業後也找到工作辦了身分，成家立業。仔細想想，他們這代人運氣還算不錯。

相比之下，老一輩來美國有各種設限，小一輩現在碰到各種疫情和移民政策限制。他們這代人在歷史大潮下，趕上這麽一波電梯直通車。未來則很難說。但回顧歷史，這代中國獨生子女運氣算很好的；因此少抱怨、多改變。

該帖子被刷足36頁，獲得不少在美華人的認同和共鳴。有網友表示，不光這些，能生活在一個沒有戰亂、衣食無憂的環境裡，就是最大的福氣。同時醫學達到人類頂峰，雖然仍有不治之症，但比20年前有大幅提升。這位網友經常感慨，修了什麽樣的福氣，能生活在人類歷史長河中最美好的30年裡。還有網友說，光是歐巴馬簽證大放水這一條，就給多少人打開移民和旅遊大門，十年簽證真的對中國父母特別好，感謝這個政策，並且還造福千千萬萬吃中美投資和商貿飯的人。

不少人除了感慨認同，也有人表示傷感，認為現在不光是美國，連澳洲畢業都很難留下。美國社會分裂加劇，美中關係惡化，華人兩頭難做。華人將失去所有與中國相關的好處，包括留學、生意、中國食品和家庭團聚等。如果川普當選連任，今後想留學、探親、移民的人是沒戲了，只是希望這些現在美國的既得利益者，能夠保住現在的優勢就不錯了。

但有華人認為，選總統主要看是否對美國未來有利，華人總是無法用美國人的思維去選擇，多數是吃著碗裡還看著鍋裡。這位華人說，他沒被別人當間諜，當搶工作的，或當病毒。他也把自己當美國人。他是華裔美國人，認同美國普世價值，不做有損美國利益的事。如果華人在美國做到以上，就不會感覺被歧視。還有人認為，華人所處位置注定尷尬，他們很難把自己完全當美國人，因為華人和中國的關係千絲萬縷。