四爭議法案 方文思州議員否決其三

加州眾議員方文思。（方文思官網）

共和黨籍加州 眾議員方文思（Vince Fong）代表第34選區，當地是白人占大多數的農業區，涵蓋南San Joaquin谷等地，他是當地第一位華裔州眾議員。方文思因而對於族裔平等、公平競爭有著切身體會。今年6月加州眾議會表決ACA5修憲案（今年選舉的第16號提案）時，他堅定地投下反對票。

方文思說，許多移民選擇來美國 尋求機會，因為在這個國家，不得因為人種、性別、種族或國籍差異被歧視。但是，ACA 5要廢除加州憲法對人民的保護。然而沒有歧視的法律和價值，正是使美國成為所有人的希望和機遇之地的燈塔。州議會應該尋求能使所有人團結起來的解決方案，而不是通過基於膚色給予某一個族裔優惠待遇。

他是第一個代表貝克斯菲（Bakersfield）縣和寇恩縣（Kern County）的亞裔州級民意代表，他親身感受到沒有種族歧視 是多麼重要！

對於研究如何賠償加州黑奴後裔的AB 3121法案，方文思投下棄權票。但他表示，儘管全力幫助改革加州法律，以使所有種族受益，但該項法案卻使這個目標分離。該法案由一些志趣相投的個人組成工作小組，但他們不能完全代表加州民眾的情緒。他相信可以通過必要的改革促進種族平等，改善每個人狀況。然而，州府有些議員還在反對教育和就業制度的改革。

對於SB 145（與未成年人發生性關係可取消註冊為性侵犯者），他投下否決票。因為該法案將被判決的罪犯的利益，放在少年受害者及其家庭利益之上。「我不認為在任何情況下，都能同意24歲和14歲之間的關係。」州府應該努力遏止虐待兒童和性犯罪者，但對於保護公眾免受掠食者侵害的重要性，該法案傳遞了錯誤信息。

對於允許醫用大麻進入校園的SB 223，方文思也投下否決票。因為這項法案的適用範圍比較廣，可以擴大為所有學生，而不是僅限於持有醫師處方的有限情況。他重視大麻在所有疾病的使用。但不能範圍太廣，超出某些研究認為的必要範圍，從而允許使用這些藥物。