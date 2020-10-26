贊成四大爭議法案 華裔州議員說緣由

州參議員潘君達。（潘君達官網）

代表北加灣區的四位加州議會華裔 參、眾議員，對極具爭議性的加州四項提案全部投下贊成票，華人 社區輿論譁然。對此，四位議員闡明了立場觀點，表達願為華人社區和公民權利而戰的理念。

民主黨籍州參議員潘君達（Richard Pan）和州眾議員邱信福（David Chiu）、羅達倫（Evan Low）、丁右立（Phil Ting）共同表示，身為華裔議員，非常注意華人社區的歷史和現狀，他們了解華裔希望為孩子提供教育、為父母提供醫療保健、為家庭提供安全的要求。他們已立法，擴大加州大學 入學率，增加對學校和公立大學的資金；倡導將醫療保健擴大到所有人無論移民身分，並增加口譯服務；保護移民在公共場合不說英語免遭歧視；反對在謊言和仇恨中將新冠疫情和經濟衰退歸咎於「中國人」。

但四人說，他們為華人社區做的工作，經常遭到某些人反對。這些人試圖利用尖銳的問題，分裂華人社區，試圖將華人與經歷過被仇恨和歧視的其他族裔區分，「某些人散播錯誤信息和真假混雜的內容，糾纏於少數議會法案」，試圖分裂華人社區。

●ACA 5法案（第16號提案）不會設置配額

ACA 5的批評者說，平權措施設定了配額傷害華人社區。美國最高法院早在Bakke案就已裁決，在大學等公共機構執行平權措施絕不能設定配額。實行平權措施的大學，比不實行的學校獲得更大收益，加州大學(UC)的亞太裔（API）錄取率(包括柏克萊加大和洛杉磯加大)，自1996年來有所下降，因為第209提案禁止平權措施。此外，少數族裔和婦女擁有的企業，每年因公共合約損失超過10億元。他們希望未來有更多的華裔雙語教師、大學行政主管、警察和急救人員。ACA 5就算通過，也不會自動重建平權措施，只是為選民和決策者提供未來的選擇。

●AB 3121不會賠償非裔35萬元

華人社區流傳，AB 3121每年要為加州的非裔提供35萬元，完全是錯誤的。該法案只是在「研究」奴隸制度對加州人的影響，以及加州如何更好地支援那些繼續受到奴隸制度後遺症影響的民眾。許多種族包括華人在內都遭受過歧視，這就是他們要繼續推動根除種族主義，和提振加州少數族裔社區政策的原因。

●SB 145沒有使戀童癖合法化

美國一些最危險的線上組織，散佈謠言說SB 145使戀童癖合法化。然而，該項法案只是更新加州法律，使同性戀（LGBTQ）等群體和異性戀群體，在法律上得到完全相同待遇；當異性戀者不會面臨同樣後果時，如將同性戀登記為性罪犯者是不公正的。

●SB 223允許醫師推薦的醫用大麻給學生

該法案在非常有限情況下，允許重病和殘疾孩童，可使用需要的醫用大麻藥物，例如患有癲癇病和使人衰弱的癲癇發作孩子，使用的藥物經過科學證明是可減輕症狀。允許父母或學校護士給患病孩子服用醫師處方藥物，這就是對努力學習孩子提供的幫助。