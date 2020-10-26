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張玲齡拚連任：專注重建經濟

記者王全秀子／洛杉磯報導
加州第29選區共和黨籍參議員張玲齡，在11月選舉中尋求連任。（本報檔案照）
加州第29選區共和黨籍參議員張玲齡，在11月選舉中尋求連任。（本報檔案照）

加州第29選區共和黨參議員張玲齡（Ling Ling Chang）在11月選舉中尋求連任，遭遇民主黨對手紐曼（Josh Newman）再度挑戰。她將專注重建經濟，確保向公共教育提供充分資金，譬如償還學校欠款以及減少創業障礙。她反對第16號提案，並確保亞裔在州參議會中有發言權和代表權。

在張玲齡首任內，她提出的七項法案已由州長簽署成為法律。她成功發起對加州彩券（California State Lottery）審計，因為發現彩券的收入與撥款差距變大。當初設立加州彩券的目的就是為了籌集教育資金，然而彩券收入不斷增加，但投入到學校的資金卻沒有增加，她認為有必要審計。

新冠疫情下，她努力改善州政府對疫情的回應，加強測試，提供口罩及防護物資，保護社區的療養院，向弱勢群體提供必需品，為需要幫助的南加居民提供更多資源。

因為新冠疫情學校關門，孩子在家中無人照料，張玲齡推出「SB943法案」帶薪家庭假(Paid Family Leave)，讓更多疫情期間需要在家照顧孩子的家長無後顧之憂。她主持舉行七場有關新冠疫情的電話會議，邀請橙縣警局局長、橙縣檢察長、公共衛生官員、精神疾病專家等與會，為民眾答疑解惑。

張玲齡表示，她將繼續保持跨黨派工作的成績，對抗新冠疫情的蔓延，努力解決經濟不景氣問題，通過降低醫療保健費用和減輕稅負，讓加州居民更能負擔得起他們的生活開銷。她的對手紐曼被罷免，證實因為他增加汽油稅的提案，導致高昂的生活成本而引發民眾的抗議。

她優先考慮教育和小型企業，確保將錢用於學生，並幫助小型企業在加州蓬勃發展。來自台灣移民家庭的張玲齡認為，她在這個席位上是為了幫助其他人實現美國夢，並將繼續努力確保社區擁有必要的經濟和教育機會。

疫情 加州 教育

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