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民主黨參議員候選人紐曼：擴大醫療保險

記者王全秀子／洛杉磯報導
民主黨參議員候選人紐曼(Josh Newman)為此次選舉最後衝刺。（紐曼提供）
民主黨參議員候選人紐曼(Josh Newman)為此次選舉最後衝刺。（紐曼提供）

加州第29選區民主黨參議員候選人紐曼（Josh Newman）將在11月再次對決張玲齡（Ling Ling Chang）。四年前紐曼曾當選該選區參議員席位，但因2017年支持加州提高汽油稅遭共和黨罷免，張玲齡又在之後舉行的特別選舉中勝出。今年兩人再次對決，紐曼認為，新冠疫情衝擊各行各業，疫情後人們的醫療保健、經濟、生活等多方面需要政府扶持度過難關。

紐曼表示，再次競選是因為他堅信，這次新冠疫情造成經濟衰退，民眾比以往任何時候，都更要依賴政府決策和公職人員服務。雖然經歷罷免挫折，但他此時更應該站出來替民眾發聲和服務，他們必須集中精力恢復工作並重建經濟。自疫情爆發以來，紐曼和他競選團隊主動與退伍軍人溝通聯絡，以及為當地的醫護人員送上食物和個人防護裝備。

紐曼表示，如果當選，他將聽取醫學專家的意見，製定保護公共健康的政策，並通過低成本貸款和鼓勵雇用和擴展的激勵措施，為從新冠疫情中恢復過來的本地企業和工人提供更多幫助；建立醫療保健基礎設施並擴大Medi-Cal，以減輕醫療保健費用的負擔並改善民眾的應急響應；改善對老年人的服務和支持，確保安全而不是孤立，使他們保持活躍和健康；投資加大（UC）和州大（CSU）系統，以培訓醫生，護士，研究人員和醫學專家，並為更多的加州人提供通往這些專業的途徑，幫助家長和學生適應遠程學習模式，並提高學校優質遠程教學的能力。

目前選舉已進入最後的衝刺階段，他的競選活動會繼續通過電話、短信、社交媒體，以及登門拜票等多種方式與整個地區的選民接觸和溝通，同時也會確保每位民眾都可以意識到在疫情期間如何安全投票。

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