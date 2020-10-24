農場工人資源不足 防疫大挑戰

全國社區衛生工作者協會執行長Denise Octavia Smith表示，許多社區資源不足，前線醫護工作者薪水不足，缺乏個人防護物資。（會議截圖）

新冠疫情 期間，即使在前線奮鬥的醫護人員也缺乏資源，包括薪水低或缺乏防護物資。同時屬於必要行業而辛苦工作的農場工人，無法負擔疫情期間的健保成本，掙扎在貧困線上。23日社區衛生工作者和研究學者舉行線上講座，探討一線工作者面臨的困境。

全國社區衛生工作者協會（National Association of Community Health Workers）執行長Denise Octavia Smith表示，在新冠疫情期間，該協會幫助資源不足的社區獲得醫療服務，解決一線醫護工作者資源短缺的問題。Smith指出，該協會成為社區和社會服務機構的橋樑，向民眾宣導健康衛生的教育 知識，了解社區對醫療健康的需求提供護理協調、案例管理、輔導支持等。另外協會成員也幫助檢測和後續追蹤（contact tracing）等，緩解醫護人員的不足。

她也提到，許多一線醫護工作者沒有足夠的個人防護物資，不能回家，沒有網路資源和家人及朋友聯絡，並且沒有足夠的經費，薪水收入低。

洛加大拉丁裔健康和文化研究主管David E. Hayes-Bautista表示，農場工人感染後卻沒有可負擔的醫療保險，掙扎在貧困線。（會議截圖）

洛加大（UCLA）醫學院拉丁裔健康和文化研究主管David E. Hayes-Bautista分析一項最新研究，加州 估計有80萬名農場工人，平均年收入低於1萬8000元。由於工作性質是必要行業，農場工人經常肩並肩工作，但是大多數時候沒有個人防護設備（PPE）。

他指出，如果一名農場工人感染新冠病毒，一個療程的治療費用相當於他們兩個月工作的收入，而這些農場工人許多是無證移民且沒有健康保險，一旦患病只能自費醫療。高昂的醫療費用將使他們會失去食物、住所和交通工具等，使他們的家庭陷入貧困。

Bautista還提到，儘管農業和電影業在加州蓬勃發展，而公眾關注好萊塢明星感染新冠病毒的悲劇，卻不知道為加州經濟做貢獻的農場工人掙扎在貧困線，且獲得醫療服務的機會極為有限。如果沒有他們，超市的食物就會供應不足。因此他呼籲社區應該保護農場工人，無論有無公民身分，他們都必須獲得足夠個人防護裝備、測試和公共衛生教育，以及負擔得起的醫療保健服務。