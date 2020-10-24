洛縣疫情趨緩 商家重啟鬆綁

洛杉磯縣新冠肺炎住院人數較平穩。（洛杉磯縣公共衛生局網站）

洛杉磯 縣23日新增新冠肺炎確診病例2773例，確診大增主要是因為前幾日系統故障，病例滯留未能及時通報所致。死亡病例數和住院人數都維持在較低水平。此外，洛杉磯縣政委員會宣布進一步「鬆綁」商家重啟規定。

洛縣疫情 數據系統在22日修復後，統計病例新增3600人，也是國慶日後單日最高確診數。洛縣官員指出，22日的新增數字中有約2000例是之前的滯留數字。未來幾天都會因之前系統故障導致日新增病例數高於實際數。

洛杉磯縣23日新增死亡病例23例，截至當天住院人數769人，相較於22日的777有所下降，但高於21日的758人。20日，19日，18日的住院數字分別為730人，722人，752人。近幾個月，洛縣的新冠肺炎住院人數都維持在800人以下。上次小高峰7月4日假日後的日住院人數約有2000人。

隨著較為穩定的疫情，洛縣23日發布新的重啓方案，對之前的商家營業規定「鬆綁」。新的規定允許重啓室內營業的個人護理服務，包括刺青紋身，按摩服務等。戶外家庭遊樂設施也可開放，包括卡丁車、迷你高爾夫等。顧客也不再需要提前預約光顧酒吧，酒吧也不必同時供應食物與酒。

此外，洛縣允許更多學校申請面對面授課。此前洛縣僅允許最多10%的學校，為有特殊需要和英文為第二語言的學生開設面對面課程，但目前該數字上升至25%的上限。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，截至本周，有近3萬5000名學生接受著面對面授課，有近兩萬老師和教職人員在學校工作。