「保護50+選民」 AARP籲亞太裔投票

樂齡會鼓勵50歲以上民眾參與投票。（視頻會議截圖）

美國樂齡會（AARP）努力保護亞太裔50歲以上選民，人口普查局調查問卷顯示，45歲及以上參與投票 的亞裔 已持續超過其他年齡組；50歲以上的選民85%是移民，讓樂齡會意識到鼓勵50歲以上民眾參與投票的重要。樂齡會21日舉行線上會議，呼籲亞太裔社區在重要問題上積極發聲。

美國樂齡會多元文化領導副總裁郭為婉（Daphne Kwok）表示，新冠疫情 迫使民眾生活方式改變，民眾只能舉行有限的家庭聚會，婚禮改期或取消旅行計畫。但今年正值大選年，民眾不應犧牲自己的投票權利和責任。譬如解決新冠疫情帶來的問題、社會保障、醫療保險、降低處方藥價格等議題，都是亞裔選民非常關心的議題。

樂齡會多元文化高級研究員Angela Houghton表示，根據針對50歲以上亞裔選民調查問卷顯示，他們最關心的議題是新冠疫情、健康保健、因疫情引發的種族歧視等。健康保健方面，亞裔選民熱中了解政策決策者是否會採取行動，降低處方藥價格，他們希望能持續獲得高質量和負擔得起的醫療保健。

Houghton還提到，今年以來樂齡會確保對50歲以上人士在最重要的議題上，每位選民的聲音都被聽到，包括防止削減社會保障和醫療保險，降低處方藥價格，在家中或當面進行安全投票。同時樂齡會發起「保護50+選民」，提供候選人與50歲以上美國人相關問題上的立場，幫助選民在家中或親自投票。

欲了解各州投票詳情，可訪問：aarp.org/Election2020。如果民眾選擇去投票站，請提前查詢投票站是否仍然開放。