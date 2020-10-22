劉珝林全家出動 衝刺鑽石吧市議員選戰

鑽石吧2020年市議員選戰如火如荼，華裔候選人劉珝林全家出動，十多歲的孩子們也走上街頭為父親拉票，衝刺選戰最後十天。（劉珝林競選團隊提供）

鑽石吧 市議員選戰如火如荼，華裔 候選人劉珝林（Stan Liu）全家出動，十多歲的孩子們也走上街頭為父親拉票，衝刺選戰最後十天。

鑽石吧市議員選舉七人搶兩席，為近年最激烈的一次。七位候選人有兩名華裔，分別為現任市議員劉敏兒（Ruth Low）和劉珝林（Stan Liu）。

劉珝林表示，因爲新冠疫情，今年選戰完全不同於傳統，無法用掃街敲門方式拜票，兩個半月以來他廣泛使用競選網站、臉書、雲端會議等方式，介紹他的參政理念。每個星期六早上10時都有一到一個半小時舉辦居民見面會，瞭解民眾關心議題，解答提問。

最近一個月，劉珝林每天抽出一個小時，前往鑽石吧每一條主要幹道的街口，向民眾舉牌拜票，「從當初很多人只是好奇地看，到後來每天有三、五個開車路過的民眾會鳴笛支持，到現在幾乎每天都有200人鳴笛支持」，劉珝林表示，一些民眾還會特別放慢車速，表示「我已認識你」、「我們已投票 給你」，讓競選團隊備受鼓舞。

劉珝林表示，鑽石吧共有17個投票區，相當多元化，每個地區民眾收入、背景不一，訴求也不盡相同，因此要求自己走入每個社區，瞭解不同社區的需求，「我們到社區發散文宣，不敲門，只是悄悄地將文宣材料放在居民門口」。最近一個周末，他和他的義工們一天持續走九個小時拜票，回到家褲頭都鬆了一圈。數周下來，走過的社區已近1000戶。

他表示，今年選舉鑽石吧很多居民最大的關注，一是「你是哪個黨派？」二是「你支持還是反對鑽石吧增加銷售稅？」雖然地方選舉不分黨派，雖然一些民眾與他不同黨派，但對他不贊成增加銷售稅的觀點表示認同。

40多年前從廣東台山移民來美、數年前成爲鑽石吧居民，劉珝林的英語、廣東話、普通話和台山話都很流利。劉珝林表示，如果當選，社區安全將是他的第一要務。不久前一位居民問他，如果鑽石吧再次發生大規模抗議示威活動，他將把誰的利益放在優先？「我的回答，當然是社區居民和商家第一」。