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疫期人人必備 口罩瘋時尚 推出就秒殺

記者張宏／洛杉磯報導
Rag & Bone 棉口罩。（品牌官網圖）
Rag & Bone 棉口罩。（品牌官網圖）

當佩戴口罩成為日常生活的一部分，必然有時尚人士不甘心，只滿足於醫用藍色一次性口罩，賦予了口罩創意和造型；不論T恤和口罩的同款組合裝，還是荷葉造型或大蝴蝶結造型的口罩，都在疫情陰影下帶來一抹亮色。

●Paul & Joe Sister貓咪刺繡T恤和同款口罩：Paul & Joe Sister主打可愛時髦風格，這次疫情發揮創意，讓T恤上刺繡的貓咪和口罩的刺繡貓咪相互呼應，自成一體。因為太受歡迎，一些顏色目前都已賣斷貨。

●KES真絲緞口罩：KES NYC的這款口罩採用綁帶設計，適合所有人的頭部尺寸，可調節拉繩綁帶不會對耳朵和臉部造成壓力。可清洗且提供保護和透氣性，尤其是真絲緞外層在皮膚上非常柔軟，佩戴起來很有質感。

●Rag & Bone 棉口罩：時尚品牌Rag & Bone這款口罩男女皆宜，簡約充滿質感，該品牌在美國精心製作，配有可調節的耳帶。俐落的造型適合各種場合，即使是商務人士佩戴也不突兀。

●Tibi Kingston Scarf Mask：這款非醫用級口罩選取Tibi工作室中衣物使用的面料，100％純棉，口罩和圍巾搭配，增添時尚和創意。

●Uniqlo Airism 口罩：優衣庫選擇其專利設計的Airism面料製造口罩，讓口罩的透氣性更好，口罩可適度微調，使其更舒適。高性能三層結構，第一層Airism織物可吸走水分，第二層有一個可清洗的內置過濾層，第三層使用相同的Airism網格來阻擋紫外線。

●Tia Adeola紅色荷葉狀口罩：口罩是必用品也代表時尚和個性，這款荷葉造型的口罩讓你在人群裡脫穎而出，不僅兼具型格還有實用性。

●Collina Strada時尚口罩：這款口罩造型非常少女，面料花色醒目獨特，且在耳朵處設計別出心裁，兩個大蝴蝶結為中規中矩的口罩，帶來了一些跳脫感。

KES真絲緞口罩。（品牌官網圖）
KES真絲緞口罩。（品牌官網圖）
Tibi Kingston Scarf Mask。（品牌官網圖）
Tibi Kingston Scarf Mask。（品牌官網圖）
Paul & Joe Sister貓咪刺繡T恤和口罩。（品牌官網圖）
Paul & Joe Sister貓咪刺繡T恤和口罩。（品牌官網圖）
Collina Strada時尚口罩。（品牌官網圖）
Collina Strada時尚口罩。（品牌官網圖）
Paul & Joe Sister貓咪刺繡T恤和口罩。（品牌官網圖）
Paul & Joe Sister貓咪刺繡T恤和口罩。（品牌官網圖）
Tia Adeola紅色荷葉狀口罩。（品牌官網圖）
Tia Adeola紅色荷葉狀口罩。（品牌官網圖）
優衣庫口罩。（品牌官網圖）
優衣庫口罩。（品牌官網圖）
Paul & Joe Sister貓咪刺繡T恤和口罩。（讀者提供）
Paul & Joe Sister貓咪刺繡T恤和口罩。（讀者提供）

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