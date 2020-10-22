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加州疫情趨緩 慎防三節日反撲

編譯組／綜合報導 
舊金山街頭的打氣標語。（美聯社）
舊金山街頭的打氣標語。（美聯社）

當全美其他42州，恐將面臨第三波新冠疫情之際，加州顯得相對平穩，住院人數已經連續12周減少，10月18日之前七天，每天平均只有2243人確診。但面對年底三大假期：萬聖節、感恩節、聖誕節，公衛專家仍然警告，加州民眾千萬別掉以輕心，一旦加州人開始像其他地方民眾不顧防疫規定，疫情很可能又會像夏季第二波一樣大反撲。 

洛杉磯時報指出，禁止傳染高風險場所恢復營業，或許正是加州目前得以逃過一劫的原因。加州衛生與福利廳長加利（Mark Ghaly）強調，在第一次重啟過程中，州政府學到教訓，因此二次重啟才會改採緩慢且嚴格步調。洛杉磯加大公衛學者Robert Kim-Farley則表示，防疫的顏色分級制度確實有效。 

專家認為，加州能從第一次經濟重啟後疫情失控，恢復到現在的平穩狀態，一部分原因是州長紐森大幅修改了商業重啟的防疫規範，另方面是按照顏色分級制度，規定各縣的開放程度，類似河濱、沙斯塔兩縣，20日就被降到最嚴格的紫色等級，幾乎所有室內聚會都不得舉行。 

但舊金山加大公衛與傳染病專家Kirsten Bibbins-Domingo與George Rutherford提醒，萬聖節、感恩節、聖誕節接連來臨，如果加州民眾不能忍耐居家隔離的過節方式，疫情可能很快就捲土重來。Rutherford說，就算目前還沒有第三波疫情爆發的跡象，但全美其他地方已經開始出現壞徵兆，某些地方新增病例甚至9月後就出現倍增。 

疫情重現的理由很簡單，除了加州、夏威夷、新英格蘭與東岸Mid-Atlantic地區還謹守口罩等規定外，其他地方根本不管，而且開放腳步太快，類似佛羅里達基本上就是毫無章法。但加州目前仍然禁止夜店等高風險場所重啟，會展場、音樂廳、主題公園也不得開放。 

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