16號提案即歧視 方文思籲反對

加州共和黨主席Jessica Millan Patterson強調第209號提案的核心價值。（視頻會議截圖）

「16號提案違反美國憲法精神，我們應該投票反對」，前加州 參議會共和黨 領袖夏樂柏（Bob Huff）與夫人何美湄，13日舉行線上會議，邀請加州共和黨領袖探討反對16號提案（Proposition 16）的重要性，因為該提案的目的是廢除加州第209號提案，而209號提案的精神就是反對種族歧視 ，但16號提案卻與之違背，16號提案訂11月3日由加州選民公投。

加州第34選區共和黨州眾議員暨加州運輸委員會主席方文思（Vince Fong）表示，早在今年3月加州眾議會就提出第5號憲法修正案（ACA-5），但當時民眾的注意力都在疫情上，該修正案沒有引起注意和警覺，最終導致將這項修正案（即16號提案）放在11月選票上公投。

方文思來自移民家庭，他的父親就讀於香港醫學院然後移民來美實現夢想，因為這個國家創造機會、平等自由，而16號提案違背憲法，導致種族歧視和特別對待，與他們追求的美國夢相違背，因此他堅決反對16號提案。

加州共和黨主席派特森（Jessica Millan Patterson），也是加州歷史第一位女性及西裔共和黨主席。她參與政治是從幫當年的加州州長威爾森（Pete Wilson）做競選義工開始，之後她也在不同的民選官員辦公室做過實習生。

派特森強調，加州1996年通過第209號提案，禁止州政府機構在僱傭公務員、簽訂公共服務合同和公共教育中，考慮種族、性別和族群因素，不可因種族或性別而區別對待。如今她能擔任加州共和黨主席是因為出色表現，不是憑藉族裔、膚色和性別。因此她呼籲選民投票反對16號提案。

前美國社區學院理事會理事委員日裔Lance Isumi，曾在川普任職總統之前的總統交接委員會教育小組中任職，主要工作是起草教育公共政策提交給將就職的總統辦公室作建議及參考。Isumi指出，16號提案危害平等權益，違背第209號提案的核心精神。

他舉例，亞裔男性申請哈佛大學的錄取機會遠低於其他族裔，正因為哈佛根據族裔比例考量錄取率，進而傷害亞裔利益。像是加大系統，越裔學生的GPA成績在所有族群中最高，但被醫學院的錄取率還是少於其他族裔的三倍。