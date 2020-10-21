河濱疫情反撲 重回最糟級別

河濱縣疫情 回升，本來疫情趨緩和，已改成次嚴重的紅色級（red），但由於近來新冠肺炎 感染者增加，加州 公共衛生局重新將河濱縣列入疫情廣泛傳播最嚴重的紫色級（purple）。河濱縣雖努力改善疫情，但收效不大；若想再次回到紅色級，需要停留紫色級至少三周觀察。河濱縣華人社區已經開始通知成員，小心防範避免群聚感染。

州府規定疫情有四個級別，分別是紫色級：疫情廣泛傳播；紅色級：疫情嚴重；橘色級：疫情中等；黃色級：疫情微弱。根據不同級，經濟重啟步伐都有差別。河濱縣9月間由於疫情數據趨緩，以致州府通知由紫色級改為紅色級，這次重新回最嚴重的紫色級，當地居民覺得先前努力功虧一簣。

內陸華美協會會長周克蕙表示，她已盡快通過社交平台通知成員，避免群聚。近期舉辦多次心理健康講座均在線上舉行，看來線上活動需維持一段時間。東谷華美協會會長李旎也表示，鑑於河濱縣疫情趨緊，協會一些集體活動將取消，疫情期間健康安全最重要。

河濱縣在新冠肺炎感染者數量增加初期，曾被加州公共衛生局允許一周時間觀察，盡力降低感染者比例。縣政委員會10月初投票決定經濟重啟計畫，需嚴格遵守州府規定標準。由於河濱縣疫情在紅色與紫色兩個級別邊緣，縣府為能再次返回紅色級，提醒居民接受檢測，繼續嚴格遵守避疫措施，將感染率降低。但目前看來，河濱縣的努力並未成功。

按照州府規定，一旦河濱縣回到疫情紫色級，需至少觀察三周，並在其間兩周恢復達到紅色級標準後，才能再次重返紅色級。紅色級需關閉多數非必要室內商業活動。紫色級需關閉絕大多數非必要室內商業活動。

河濱縣公共衛生局表示，部分學校已有一些學生遵守嚴格避疫措施返校上課，這類學校繼續維持。尚未重新開放的學校需要向縣公共衛生局批准免責申請。河濱縣截至20日，新冠肺炎感染者逾6萬4600例，死亡1270多例，檢測呈陽性比例是5.9%，感染者比例是9.1%。