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聖瑪利諾教委選戰 2華裔受矚

記者李雪／聖瑪利諾市報導
聖瑪利諾學區教委競選，共有五名候選人角逐兩席，選戰已進入白熱化。（本報檔案照）
聖瑪利諾學區教委競選，共有五名候選人角逐兩席，選戰已進入白熱化。（本報檔案照）

今年聖瑪利諾學區教委競選，共有五名候選人角逐兩席，其中兩名華裔候選人皆是新秀，選戰已進入白熱化。

華裔候選人Julie Chan Lin，曾因爭取到學區教委例會每期錄像，供不克出席會議的家長觀看為居民熟知。雖首次參選公職，但競選活動緊鑼密鼓展開，積極與各華裔團體接觸。最近參加華裔民選官員協會的線上政見會，還獲美洲同源會大聖蓋博谷分會背書。該會主席Sharon Wong稱她熱情又堅韌，為聖瑪利諾學校的華裔孩子發聲，成為華裔參加公共事務的榜樣。

Julie雖曾將家中三名女兒陸續轉往私校，現又轉回學區。她懷念當年念聖瑪利諾高中時，該區很少有孩子去私校的狀態。希望改變學區外語、樂器、藝術、電腦編程、科學等興趣課太少的現狀；此外在不增加預算下，借鑑私校一些先進教育經驗。

另一位華裔參選者藥劑師洪逸青（Jesse Hong）作為醫療專業人員，最近加入學區復課工作組，競選教委的近期目標是，為學校確保安全周到的計畫，在秋季復課，並在春季繼續保持健康安全。他會根據醫療專家意見、州府指南和家長建議，為疫情期間學校復課制定最佳計畫。

2019年聖瑪利諾學區學債議題期間，洪逸青擔任設施諮詢委員會成員，參與評估學區基建項目，也意識到學區正面臨財政緊縮。為增收並吸引社區參與，他大膽建議創建聖瑪利諾學校商店，提供學習用品，還可售賣高中體育隊、遊行樂隊、機器人隊和其他學校團體的周邊產品，成為集社區之力支持學生的地方，收益捐給學區。

韓裔母親Jane Chon在史丹福大學的教育學院獲得政策評估和分析碩士學位，在政策制定和增強學生經驗具有相關研究背景和知識。她曾任中學老師、大學學術顧問和教育研究人員，用數據證實的研究和分析幫助公立學校做決策。她的孩子都在學區唸書，其中一對雙胞胎今年剛從高中畢業。她希望穩健學區財務、實施以老師為主的創新教學，支持學生追求自己的興趣，確保透明度等。

律師Michael Killackey是聖瑪利諾學校基金會理事，幫學校做籌款工作。他認為，學區面臨的挑戰需要領導人了解和重視財務和預算的約束，且保持「聖瑪利諾世界級的教育傳統」。學區需要支持平等、公平、包容的領導人，而非分裂、分心和拋棄的領導人，強調呼籲團結而非分裂社區，打造更好學區。

和Julie分享類似觀點的Doreen Summers，也強調學區興趣課、AP課等都太少，讓生源流失去了私校。她指出透明度、財務責任、競爭課程，以及學生/家長/老師/行政之間的溝通，是學區所需基石。曾在一家全球頂尖律所擔任法務行政。她希望學區能留住學生，並吸引更多從私校轉回學區的學生。

學區 華裔 聖瑪利諾

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