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多數洛縣患者莫名感染 青年惡化大增

記者鄭敖天／洛杉磯報導
近幾周來，洛縣開始逐步允許私人聚會並開放購物中心等娛樂場所，導致許多年輕居民開始放鬆防疫警惕，為新冠病毒傳播提供了新的機會。（Unsplash）
近幾周來，洛縣開始逐步允許私人聚會並開放購物中心等娛樂場所，導致許多年輕居民開始放鬆防疫警惕，為新冠病毒傳播提供了新的機會。（Unsplash）

洛杉磯縣公共衛生局19日表示，隨洛縣經濟重開幅度加大，社區感染機率正在提高，眾多新冠患者都是在自己不知情下感染上新冠肺炎。同時洛縣年輕人口，已逐漸成為新冠疫情擴散的主要受害者與傳播媒介。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前已發現大量年輕新冠患者出現病情惡化情況。她呼籲不同年齡段的人遵守防疫規定。

根據洛縣公衛局數據，19日洛縣共新增新冠確診病例923例，新增新冠死亡病例一例。兩項數字較10月18日都明顯降低。洛縣目前共有722名新冠住院病人，60%住院病人年齡在50歲以上，另有27%的住院病人在重症監護室（ICU）。同時，18到29歲的青年病人在住院病人中的比例從5%上升至10%，反映目前洛縣新冠疫情向青年人口擴散的趨勢。

在接受洛縣公衛局採訪的1萬3278名新冠病人，絕大多數都不知道是在何時、何地感染。55%的受訪病人能回憶起曾參加過的聚會中，有兩人以上出現病狀；17%受訪病人表示，參與過可能有新冠病人參加的宗教儀式。此外，有超過3000人曾在包括超市和購物中心逗留，還有超過1400人曾參與室外集體活動。

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