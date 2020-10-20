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悶壞了 橙縣官員呼籲開放青少年體育活動

托斯汀市訊
橙縣縣政委員韋格納呼籲加州開放青少年體育活動。（本報記者／攝影）
橙縣縣政委員韋格納呼籲加州開放青少年體育活動。（本報記者／攝影）

主張重啟加州經濟的橙縣縣政委員韋格納(Don Wagner)，19日在托斯汀運動公園呼籲，加州全面開放青少年及少年體育活動，以維護年輕人的身心健康。

韋格納指出，18歲以下的年輕人最不受新冠疫情影響，但現在許多學生被剝奪到運動場參加比賽的機會，耽誤不少準備申請體育獎學金的運動員，更損及身體及心理健康。經常有家長抱怨，孩子悶在家裡缺乏運動，不但情緒低落，且出現心理問題。有些球隊更被迫利用周末，開車遠赴亞利桑納州參加比賽，因為加州是全美國少數仍未開放學生體育競賽的州之一。

曾獲奧運游泳金牌的米慎維埃荷市市長Brian Goodell，及奧運游泳金牌得主Jessica Hardy，均在記者會發言，支持在維持社交距離的戶外場地，恢復青少年體育競賽活動。

在爾灣市擔任少年足球隊義工媽媽多年的蔣丹表示，從今年3月新冠疫情爆發迄今，校內外的體育活動全部暫停，為了維護孩子健康，常會一家人出去騎腳踏車或健行。到了5月，她決定自掏腰包讓女兒加入私人網球班，當時還有不少朋友勸阻。但現在回想起來，一周三次的網球訓練，是女兒得以安然在家上網課的主因，而且迄今五個多月，網球班的師生都沒有人感染。

蔣丹認為，青少年體育活動的作用並不只是鍛練身體，對維護心理健康及培養團隊精神至關重要。她贊成在遵守防疫步驟的前提下，逐步開放青少年體育活動，例如先試行戶外的網球、足球、游泳等運動項目。

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