我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

「改革者」賈斯康？ 其實是47號提案作者

編譯組／綜合報導

角逐洛杉磯縣檢察長的前舊金山警察局長、前地區檢察長賈斯康（George Gascon），對現任者雷西（Jackie Lacey）是個重磅對手，但很多人忘記，賈斯康正是飽受批評的47號提案發起人與起草者。他任職檢察長時，舊金山財產犯罪率上升37%。

舊金山許多社區活躍人士、執法人員和地方領導人，對賈斯康在選舉中被吹捧為「改革者」不以為然，其過去處理的案件，選前也被放在顯微鏡底下讓人檢視。舊金山的市長和警察工會都支持雷西，而非賈斯康。

雷西是第一位管理全國最大地區檢察官辦公室的女性與非裔，但由於她未起訴致命槍擊的警察，她面臨來自非裔支持者最嚴厲批評。包括洛杉磯市長賈西提等人都已轉支持賈斯康。

賈斯康是替代判決、減少監獄犯人的擁護者，在舊金山任職期間，贏得刑事司法改革者和全國進步領袖，包括民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）等人支持。

然而，舊金山市長布里德（London Breed）卻公開支持雷西，舊金山警察工會則花費數百萬元抵制賈斯康，許多當地活動人士、執法人員與地方領導者，對賈斯康的評價並不好。

部分曾支持賈斯康的選民認為，他降低對低級犯罪者懲罰威脅，導致財產犯罪和汽車竊盜案的增加。活動家Camarena則認為，賈斯康「改革者」的聲譽言過其實，只是神話。

賈斯康堅稱，在舊金山的挫敗，很大程度上是對他改革計畫的抵制。他認為，居民因警察不公正，歸咎於第47號提案通過，他是該提案共同撰寫者，將六項非暴力重罪（felony）重新歸類，降為輕罪（misdemeanor）。

在賈斯康任職期間，舊金山財產犯罪率上升37%，2017年該市有超過3萬1000個汽車盜竊案，是有史以來最糟糕的一年。

舊金山一診所負責人Randy Shaw認為，賈斯康對解決毒品和犯罪問題並無貢獻。在賈斯康任職期間，在其辦公室處理的輕罪中，約有10%是通過一項稱為鄰里法院（Neighborhood Courts）程序處理，該計畫於2012年成立，用意是在追究輕罪犯的責任，但不會使他們遭受刑事定罪。透過該計畫，被告可利用參加藥物治療或完成社區服務結案，賈斯康希望藉此減少他們再犯的可能性。

他也是加州消除現金保釋的領導者，使用包括被告犯罪紀錄，就業狀況與被指控罪行的嚴重性進行風險評估，而非根據其財務狀況進行審前釋放。上述的努力，似乎實現賈斯康減少監獄使用的目標。紀錄顯示，其任職期間，舊金山平均每日監獄人口下降27%。

然而Lorraine French表示，賈斯康的政策改變了她的一生。由於賈斯康將一名涉嫌搶劫的男子，經過風險評估後進行審前釋放，卻在釋放期間，槍殺了French的兄弟。這起事件引發人們對賈斯康風險評估的質疑。但賈斯康認為，這樣的評估風險工具，已在洛杉磯縣等全美許多地方使用。

舊金山縣政委員Hillary Ronen說，「我與他緊密合過，也相信他是一位真誠善良的人，但我會告訴你，賈斯康離開舊金山時，並沒有很多好朋友。」

舊金山 警察 監獄

上一則

橙縣亞太裔婦女 乳癌確診末期比率高

下一則

台灣人獨挺川普 有沒有看走眼

延伸閱讀

擋萊豬 藍揚言倒閣 民眾黨、時代力量都不挺…

擋萊豬 藍揚言倒閣 民眾黨、時代力量都不挺…
新聞眼／無厘頭？藍提案解官職 凸顯在野無奈

新聞眼／無厘頭？藍提案解官職 凸顯在野無奈
選情熱 舊金山23%選民已投票 波洛西赴華埠郵寄選票

選情熱 舊金山23%選民已投票 波洛西赴華埠郵寄選票
灣區9縣新冠疫 18日新增591例、7死

灣區9縣新冠疫 18日新增591例、7死
白人李爾德 選華埠議員勤學國粵語

白人李爾德 選華埠議員勤學國粵語
洛縣老舊學校翻新 RR提案公投

洛縣老舊學校翻新 RR提案公投

熱門新聞

Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」