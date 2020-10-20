「改革者」賈斯康？ 其實是47號提案作者

角逐洛杉磯縣檢察長的前舊金山警察 局長、前地區檢察長賈斯康（George Gascon），對現任者雷西（Jackie Lacey）是個重磅對手，但很多人忘記，賈斯康正是飽受批評的47號提案發起人與起草者。他任職檢察長時，舊金山財產犯罪率上升37%。

舊金山許多社區活躍人士、執法人員和地方領導人，對賈斯康在選舉中被吹捧為「改革者」不以為然，其過去處理的案件，選前也被放在顯微鏡底下讓人檢視。舊金山的市長和警察工會都支持雷西，而非賈斯康。

雷西是第一位管理全國最大地區檢察官辦公室的女性與非裔，但由於她未起訴致命槍擊的警察，她面臨來自非裔支持者最嚴厲批評。包括洛杉磯市長賈西提等人都已轉支持賈斯康。

賈斯康是替代判決、減少監獄 犯人的擁護者，在舊金山任職期間，贏得刑事司法改革者和全國進步領袖，包括民主黨副總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）等人支持。

然而，舊金山市長布里德（London Breed）卻公開支持雷西，舊金山警察工會則花費數百萬元抵制賈斯康，許多當地活動人士、執法人員與地方領導者，對賈斯康的評價並不好。

部分曾支持賈斯康的選民認為，他降低對低級犯罪者懲罰威脅，導致財產犯罪和汽車竊盜案的增加。活動家Camarena則認為，賈斯康「改革者」的聲譽言過其實，只是神話。

賈斯康堅稱，在舊金山的挫敗，很大程度上是對他改革計畫的抵制。他認為，居民因警察不公正，歸咎於第47號提案通過，他是該提案共同撰寫者，將六項非暴力重罪（felony）重新歸類，降為輕罪（misdemeanor）。

在賈斯康任職期間，舊金山財產犯罪率上升37%，2017年該市有超過3萬1000個汽車盜竊案，是有史以來最糟糕的一年。

舊金山一診所負責人Randy Shaw認為，賈斯康對解決毒品和犯罪問題並無貢獻。在賈斯康任職期間，在其辦公室處理的輕罪中，約有10%是通過一項稱為鄰里法院（Neighborhood Courts）程序處理，該計畫於2012年成立，用意是在追究輕罪犯的責任，但不會使他們遭受刑事定罪。透過該計畫，被告可利用參加藥物治療或完成社區服務結案，賈斯康希望藉此減少他們再犯的可能性。

他也是加州消除現金保釋的領導者，使用包括被告犯罪紀錄，就業狀況與被指控罪行的嚴重性進行風險評估，而非根據其財務狀況進行審前釋放。上述的努力，似乎實現賈斯康減少監獄使用的目標。紀錄顯示，其任職期間，舊金山平均每日監獄人口下降27%。

然而Lorraine French表示，賈斯康的政策改變了她的一生。由於賈斯康將一名涉嫌搶劫的男子，經過風險評估後進行審前釋放，卻在釋放期間，槍殺了French的兄弟。這起事件引發人們對賈斯康風險評估的質疑。但賈斯康認為，這樣的評估風險工具，已在洛杉磯縣等全美許多地方使用。

舊金山縣政委員Hillary Ronen說，「我與他緊密合過，也相信他是一位真誠善良的人，但我會告訴你，賈斯康離開舊金山時，並沒有很多好朋友。」