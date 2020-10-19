核桃市教會活動聚500人 遭衛生局關切

核桃市使命教會（Mission Church）17日舉行大型家庭博覽會，吸引逾500名民眾參加，引起洛杉磯縣公共衛生局關注。（核桃市民提供）

核桃 市一家教會不顧疫情17日舉行大型家庭博覽會，吸引逾500名民眾參加，引起洛杉磯 縣公共衛生局關注。

核桃市使命教會（Mission Church）周六上午11時至下午3時舉辦博覽會，活動豐富，包括小型動物園、木偶戲、食物攤位和其他娛樂活動。教會表示，活動嚴格遵守社交距離和戴口罩原則，入口處有保安測量體溫，提供民眾衛生防護信息，還有洛縣 警局維持現場秩序，比好市多（Costco）入門更嚴格。

當天活動歷時四小時，估計500至600人參加，但每次同在現場的人不超過200人，每個攤位上用粉筆畫出六呎距離標誌，提醒民衆保持社交距離。

組織者表示，他們在舉辦活動前收到洛縣公共衛生局信息，表示不批准大規模的人群聚集活動，違反可能導致罰款甚至導致人員被捕。洛縣公共衛生局派出至少兩名代表人員前往現場，但被告知請遠離私人領地。

洛縣警局核桃鑽石吧分局當時在現場的一名警員表示，他沒有注意到當天活動有任何被關閉的跡象。

主辦活動的教會牧師表示，當天活動主要是服務社區，傳播家庭教育價值。同時活動嚴格遵守防疫規定，卻受到衛生局關注。但周末同期洛杉磯地區大規模政治活動，成千上萬人到洛杉磯街頭遊行示威，為什麽沒有人關注其「病毒傳播」？