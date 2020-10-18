16號提案 或對西裔非裔承包商有利

11月大選最受加州 華人選民關注，恢復實施平權措施（Affirmative Action）的第16號提案（Proposition 16），除對公立大學錄取造成影響外，是否能也會影響加州西裔、非裔 與亞裔女性所有的公司？

洛杉磯 時報報導，25年前，建築公司總裁Gene Hale每年售出超過800萬元的起重機與混凝土，幫助修建從聖地牙哥到沙加緬度的高速公路。

然在1996年，當加州人批准第209號提案，帶領加州走向真正平等之路，禁止像他這樣的非裔擁有的公司採取平權行動，該公司與公共機構的業務，基本上將至零。

四分之一世紀後的16號提案，將廢除1996年的措施。

反對者認為，加州應該是「色盲與性別盲」，不應涉及種族與性別。

事實上，加州的平權契約行為「從未消失」。根據美國法律，由聯邦政府資助的計畫（如高速公路），允許以「弱勢企業」為目標，也就是西裔、非裔與亞裔女性擁有的企業。

支持者計算，過去20年中，非裔、西裔、亞裔女性擁有的企業，已失去數億元承包加州業務的機會。

擔任洛杉磯非裔美國商會主席的Hale說，「失去承包加州公共工程業務，對我們社區造成災難性破壞。」

然根據民調顯示，該提案此次可能敗北，因今年的投票中，出現更多具爭議性的提案。

此外，對16號提案關注者而言，可能更多人關注於該提案對公立大學錄取的影響。

加州參議員Steven Bradford說，因209號提案，他們已經失去了24年，推翻1996年的措施「給了我們機會，消除雇用障礙，教育障礙與機會障礙。」

然而，非裔共和黨商人Ward Connerly卻成為反對第16號提案運動的負責人，「為建立公民社會，每個人都需相信，他們的政府將平等對待他們。」

去年，加州與私人企業合同支出為132億元，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）辦公室稱，僅洛杉磯地區就花費40億元。

平權行動，已使許多企業家，起步時便立足。與丈夫擁有位於聖塔菲泉建築公司ACS Group的Anna Sauceda說，平權運動是讓他們能在此擁有競爭力的機會。

身為西裔的她說，公司年收入為400萬至1000萬，一半來自公共合同，包括惠提爾市4.5哩人行道等。

而洛杉磯西裔商會主席Darrel Sauceda說，第16號提案將替公平競爭提供條件，「以便可在新的承包系統中建立新人」。