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萬聖節戶外活動 洛縣下禁令

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛縣公共衛生局不建議民眾在今年進行「不給糖就搗蛋」、鬼屋、遊行等萬聖節傳統活動。（unsplash）
洛縣公共衛生局不建議民眾在今年進行「不給糖就搗蛋」、鬼屋、遊行等萬聖節傳統活動。（unsplash）

萬聖節是許多孩子最愛的節日之ㄧ ，受新冠疫情影響，洛縣公共衛生局今年不建議民眾進行「不給糖就搗蛋（Trick-or-treat)」、鬼屋、遊行等萬聖節傳統活動。

比佛利山政府官員日前已禁止民眾帶小孩在街上「不給糖就搗蛋」。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）也呼籲市民為了自身的安全考量，建議考慮改變慶祝萬聖節的方式。洛縣公共衛生局局長費若表示，萬聖節活動在疫情期間不適合舉行，建議不要按照過往傳統方式度過萬聖節，她期盼大眾謹遵保持社交距離的規定，以避免過節可能帶來的疫情反撲。

根據衛生局日前推出的防疫指南，萬聖節慶祝活動、嘉年華會、鬼屋等都不被允許。民眾若想在萬聖節感受到過節氣氛，衛生局建議民眾參與網上慶祝派對、車隊遊行、或到戶外電影院看鬼片，搭配防疫措施較為安全。

事實上，許多萬聖節相關活動，受疫情影響被迫取消。像是受到民眾歡迎的Knott's Scary Farm、迪士尼樂園的Oogie Boogie Bash等慶典，日前都宣布取消萬聖節相關活動。

洛縣17日新增953例新冠感染者、十人因染疫而死亡。據悉，17日出爐的低數據是因為16日晚間有些檢測實驗室漏報病例。目前洛縣仍位於一級重啟經濟階級，共28萬7295人染新冠肺炎，6856人病死。洛縣的社區感染未有繼續好轉的跡象，費若呼籲大眾及商家均需配合政府，唯有齊心才可能延緩疫情擴散，並拯救無數個生命。

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