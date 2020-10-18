我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

周本立：不支持16號提案 補救47號漏洞

記者丁曙／蒙特利公園市報導
加州眾議員周本立闡述對六項提案的投票立場。（本報檔案照）
加州眾議員周本立闡述對六項提案的投票立場。（本報檔案照）

眾議員周本立（Ed Chau）是加州第一個亞裔過半的第49選區的民意代表，他對四項有爭議提案的投票紀錄受到對手質疑，因此他作出回應，澄清事實。同時補充他對另兩項華人關注提案的看法。

周本立指出，對手說他支持第47號和第57號提案。但這兩項提案都是由選民收集足夠簽名提出的倡議案（ballot initiatives），並由選民投票通過，並非由議會表決通過。而為了解決該倡議案造成的一些缺陷，他曾在2018和2019年提案，要求將輕罪盜竊（低於950元）合計改為重罪，以防止犯罪分子繞過該系統逃避指控。

其次，對手批評周本立支持AB145「與未成年人發生性關係可取消性犯罪註冊」，而且用露骨的圖形語言強調對他的指控。實際上，該法案編號SB145（Wiener），涉及性罪犯登記，今年8月31日投票表決，周本立投反對票，他表示有紀錄可查證。

第三，SB223「校園內藥用大麻治療癲癇發作學童」（Pupil health: administration of medicinal cannabis: school sites.），周本立投下了支持票，他的理由是在校園內為患有特定疾病的學生有限制使用「藥用」大麻，目的是挽救生命。而且，他還提出了其他幾項立法，確保少年免於獲得和使用「娛樂性」大麻。

第四，關於ACA5提案，也就是將於11月3日大選公投的第16號提案，周本立表示，他早在5月22日已經表示，他不支持ACA 5修憲案，因為這方案無法解決資源分配問題。他尋求能夠跨越各種鴻溝的解決方案，包括提早幫助學生做好準備，增加資源，提高大學錄取率和畢業率。

最後，AB3121法案「設立工作組研究對黑奴後裔的賠償」，他投了支持票。因為這是一項旨在研究和調查美國境內的奴隸制歷史，並就賠償問題提出建議的法案。他認為對所有人來說，了解奴隸制背後的歷史，以及美國奴隸所經歷的苦難很重要。這也是他之前撰寫AB2864法案，並立法成功的同樣原因。該法案將當年華工修建跨大陸鐵路的歷史，以及1882年針對中國移民的歧視性法律「排華法案」（Chinese Exclusion Act），納入了加州學校的課程。

周本立 投票 加州

上一則

迪士尼樂園被封 示威者促重開

下一則

張玲齡：反對ACA5 禁止歧視合法化

延伸閱讀

周本立：不支持16號提案 補救47號漏洞

周本立：不支持16號提案 補救47號漏洞
贊成RR提案 -- 拯救加州火車

贊成RR提案 -- 拯救加州火車
20餘華人上街頭示威 促周本立棄選

20餘華人上街頭示威 促周本立棄選
永久在家上班？灣區領袖反對：嚴重影響城市發展

永久在家上班？灣區領袖反對：嚴重影響城市發展
20餘華人示威 促周本立棄選

20餘華人示威 促周本立棄選

周本立6項提案 明年生效

周本立6項提案 明年生效

熱門新聞

乾燥監測最新報告指出，西部地區出現極端乾燥範圍增加。（US Drought Monitor）

「聖妞」報到 加州今年冬天慘了

2020-10-12 03:22
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台