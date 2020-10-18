周本立：不支持16號提案 補救47號漏洞

加州眾議員周本立闡述對六項提案的投票立場。（本報檔案照）

眾議員周本立 （Ed Chau）是加州 第一個亞裔過半的第49選區的民意代表，他對四項有爭議提案的投票 紀錄受到對手質疑，因此他作出回應，澄清事實。同時補充他對另兩項華人關注提案的看法。

周本立指出，對手說他支持第47號和第57號提案。但這兩項提案都是由選民收集足夠簽名提出的倡議案（ballot initiatives），並由選民投票通過，並非由議會表決通過。而為了解決該倡議案造成的一些缺陷，他曾在2018和2019年提案，要求將輕罪盜竊（低於950元）合計改為重罪，以防止犯罪分子繞過該系統逃避指控。

其次，對手批評周本立支持AB145「與未成年人發生性關係可取消性犯罪註冊」，而且用露骨的圖形語言強調對他的指控。實際上，該法案編號SB145（Wiener），涉及性罪犯登記，今年8月31日投票表決，周本立投反對票，他表示有紀錄可查證。

第三，SB223「校園內藥用大麻治療癲癇發作學童」（Pupil health: administration of medicinal cannabis: school sites.），周本立投下了支持票，他的理由是在校園內為患有特定疾病的學生有限制使用「藥用」大麻，目的是挽救生命。而且，他還提出了其他幾項立法，確保少年免於獲得和使用「娛樂性」大麻。

第四，關於ACA5提案，也就是將於11月3日大選公投的第16號提案，周本立表示，他早在5月22日已經表示，他不支持ACA 5修憲案，因為這方案無法解決資源分配問題。他尋求能夠跨越各種鴻溝的解決方案，包括提早幫助學生做好準備，增加資源，提高大學錄取率和畢業率。

最後，AB3121法案「設立工作組研究對黑奴後裔的賠償」，他投了支持票。因為這是一項旨在研究和調查美國境內的奴隸制歷史，並就賠償問題提出建議的法案。他認為對所有人來說，了解奴隸制背後的歷史，以及美國奴隸所經歷的苦難很重要。這也是他之前撰寫AB2864法案，並立法成功的同樣原因。該法案將當年華工修建跨大陸鐵路的歷史，以及1882年針對中國移民的歧視性法律「排華法案」（Chinese Exclusion Act），納入了加州學校的課程。