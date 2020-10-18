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張玲齡：反對ACA5 禁止歧視合法化

記者丁曙／洛杉磯報導
加州參議員張玲齡。（本報檔案照）
加州參議員張玲齡。（本報檔案照）

ACA5「恢復平權法案」又名「廢除209修憲案」，今年6月在加州參議會表決時，第29選區州參議員張玲齡（Ling Ling Chang）投下反對票。她指出，族裔歧視不被加州人民認可。對於其它三項提案，她分別投出支持、反對或棄權票並說明理由。

張玲齡指出，ACA 5也就是16號提案，要從加州憲法中刪除以下內容：「在公共就業、公共教育和公共工程承包領域，加州不得基於種族、性別、膚色、種族或民族出身，歧視或者給予任何個人或群體以優惠待遇。」她認為這是無法接受的，因已看到常春藤大學聯盟（Ivy League）發生的歧視亞裔事件。如果這項提案獲准，將為加州憲法允許更多的歧視打開大門。在加州歷史上曾經將種族隔離納入法律，加州憲法曾有針對華人從事公共職業的禁令。她遺憾，現在又有提案企圖將對少數族裔的歧視合法化。

對在華人社區引起很大爭議的AB3121提案，張玲齡解釋，該法案目的不是賠償，而是提供一個官方論壇展開對話，要求在2023年之前提出建議。在其他州包括德州，也已考慮過類似法案。她已研究了解有關特定問題的更多信息，政府一直在研究新出現的問題，有時研究表明該政策將是有益的，其他時候則表明是不可行的。政客經常以標題立法，沒有花時間去研究公共政策。

對SB145 「性犯罪者豁免註冊」，張玲齡堅決反對。她指出，政府應該負責保護和捍衛兒童的安全。對於自己以及兩黨的許多同事來說，目前還不清楚14歲至24歲之間的性行為如何被接受，並且不需要自動註冊為性犯罪者。遺憾的是，這項新法取消了對可能成為性掠奪受害者的兒童的重要保護措施。該法案的擁護者試圖建立平等的法律適用範圍，但她認為，削弱對兒童免受性虐待的保護並不是解決之道，並且是危險的，給所有現有的性掠奪者受害者帶來痛苦和侵害。

至於SB223（允許藥用大麻進入校園），張玲齡投下棄權票。她解釋對法案的目標很敏感，但她不認為該法案已經為第一時間搶救發病的學童做好了充分準備，因此放棄投票。

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