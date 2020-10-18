陳立德：反對SB 145 性犯罪者界定存疑

加州眾議員陳立德闡明對四項爭議法案的投票立場。（陳立德官網截圖）

ACA 5修憲案，即11月3日將由選民公投的第16號提案（Proposition 16），在華人社區最具爭議性。代表洛杉磯縣東區的加州 第55選區眾議員陳立德 （Phillip Chen），同共和黨籍同僚一起投下了反對票；但對其它三項爭議性法案，則分別投下反對票或棄權票。

陳立德指出，ACA 5憲法修正案，要廢除加州憲法禁止在公共就業、公共教育或公共工程承包等領域，基於種族、性別、膚色或族裔，給予任何群體或個人優惠，允許實施平權措施，即可基於申請人的種族、性別、膚色等來錄取。他認為，大學錄取、政府招工和公共合同發包，應該根據個人長處和能力來選擇人才，而不是族裔等來選擇。

AB 3121法案旨在建立一個研究和制定針對非裔美國 人賠償的工作組，陳立德投了棄權票。但他指出，加州從未存在過合法的奴隸制，雖然加州在1988年向二戰時被關進集中營的日裔美國人提供賠償，但他們是倖存的被拘留者。所以他認為，要求當今的加州納稅人為奴隸制的過失付出代價是不公平的，因為大多數納稅人都是在奴隸制終結以後，才來到美國的移民家庭後裔。

SB 145「與未成年人發生性關係，可豁免註冊為性犯罪者」，將修訂現行州法律，在14歲以上的未成年人「自願」和成年人發生性關係，且雙方年齡差距在十歲以內時，將允許法官有權決定不將涉案且被定罪的成年人強制登記為性犯罪者，也就是其性犯罪者身分不會上傳至性犯罪者數庫。對這項法案，陳立德投下反對票。因為他認為可以不登記為性犯罪者，必須符合不是法定強暴犯的對象才可以。

陳立德對SB 223投下棄權票，該提案授權當地教育機構（LEA）採取政策，允許父母或監護人持有並管理藥用大麻（不包括可吸菸或可揮發形式的大麻），並適用於在校園內符合條件的學生。他的理由是，儘管加州制定有關大麻的政策，但大麻仍是聯邦非法藥物，該法案鼓勵違反聯邦法律。但是如果修正該法案，讓在校園中使用這些藥物萬一發生意外事故時，可以免除該學區和員工的所有責任時，他將支持。