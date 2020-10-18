我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

陳立德：反對SB 145 性犯罪者界定存疑

記者丁曙／核桃市報導
加州眾議員陳立德闡明對四項爭議法案的投票立場。（陳立德官網截圖）
加州眾議員陳立德闡明對四項爭議法案的投票立場。（陳立德官網截圖）

ACA 5修憲案，即11月3日將由選民公投的第16號提案（Proposition 16），在華人社區最具爭議性。代表洛杉磯縣東區的加州第55選區眾議員陳立德（Phillip Chen），同共和黨籍同僚一起投下了反對票；但對其它三項爭議性法案，則分別投下反對票或棄權票。

陳立德指出，ACA 5憲法修正案，要廢除加州憲法禁止在公共就業、公共教育或公共工程承包等領域，基於種族、性別、膚色或族裔，給予任何群體或個人優惠，允許實施平權措施，即可基於申請人的種族、性別、膚色等來錄取。他認為，大學錄取、政府招工和公共合同發包，應該根據個人長處和能力來選擇人才，而不是族裔等來選擇。

AB 3121法案旨在建立一個研究和制定針對非裔美國人賠償的工作組，陳立德投了棄權票。但他指出，加州從未存在過合法的奴隸制，雖然加州在1988年向二戰時被關進集中營的日裔美國人提供賠償，但他們是倖存的被拘留者。所以他認為，要求當今的加州納稅人為奴隸制的過失付出代價是不公平的，因為大多數納稅人都是在奴隸制終結以後，才來到美國的移民家庭後裔。

SB 145「與未成年人發生性關係，可豁免註冊為性犯罪者」，將修訂現行州法律，在14歲以上的未成年人「自願」和成年人發生性關係，且雙方年齡差距在十歲以內時，將允許法官有權決定不將涉案且被定罪的成年人強制登記為性犯罪者，也就是其性犯罪者身分不會上傳至性犯罪者數庫。對這項法案，陳立德投下反對票。因為他認為可以不登記為性犯罪者，必須符合不是法定強暴犯的對象才可以。

陳立德對SB 223投下棄權票，該提案授權當地教育機構（LEA）採取政策，允許父母或監護人持有並管理藥用大麻（不包括可吸菸或可揮發形式的大麻），並適用於在校園內符合條件的學生。他的理由是，儘管加州制定有關大麻的政策，但大麻仍是聯邦非法藥物，該法案鼓勵違反聯邦法律。但是如果修正該法案，讓在校園中使用這些藥物萬一發生意外事故時，可以免除該學區和員工的所有責任時，他將支持。

加州 陳立德 美國

上一則

萬聖節戶外活動 洛縣下禁令

下一則

迪士尼樂園被封 示威者促重開

延伸閱讀

贊成RR提案 -- 拯救加州火車

贊成RR提案 -- 拯救加州火車
1張圖看疫情：全美確診逾804萬 加州破87萬

1張圖看疫情：全美確診逾804萬 加州破87萬

加州大火災害申報 總統批了

加州大火災害申報 總統批了
20餘華人上街頭示威 促周本立棄選

20餘華人上街頭示威 促周本立棄選
家長盼學校重開 加州2大教師工會聯手反對

家長盼學校重開 加州2大教師工會聯手反對
突然回心轉意 川普核准加州野火補助款

突然回心轉意 川普核准加州野火補助款

熱門新聞

乾燥監測最新報告指出，西部地區出現極端乾燥範圍增加。（US Drought Monitor）

「聖妞」報到 加州今年冬天慘了

2020-10-12 03:22
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台