喜吉利支持移民 為亞裔利益發聲

第39選區國會眾議員喜吉利競選連任。（本報檔案照）

備受關注的國會第39選區席位在兩黨候選人之間展開激烈廝殺，目前在位擬競選連任的民主黨國會眾議員喜吉利 （Gil Cisneros）表示，他希望能持續為選民在國會發聲，加強醫療保健，使經濟重回正軌，支持小型企業，制定常識性的槍枝安全立法，並使教育變得更加負擔得起和普及。

新冠疫情 改變了喜吉利與選民聯絡方式，他透過打電話和舉辦線上活動加強與選民互動，也能保證大家的健康和安全。喜吉利表示，上一次競選的一大成功關鍵就是與選民見面互動，另外該競選團隊還在多語言電子媒體以及報紙做廣告，希望讓更多選民了解他在某些重要議題上的立場，以及這兩年來為選區居民做的事情。

喜吉利表示，自他上任以來最驕傲的成就，就是代表第39區選民在聯邦發聲，在他的協助和努力下在眾議院通過「現在降低藥品成本法」（Lower Drug Costs Now Act），以降低處方藥價格，並擴大聯邦醫療保險 （Medicare）的福利。

他正在努力確保學生能平等地獲得優質和負擔得起的教育，並支持立法降低學生貸款利率。作為國會亞太裔核心會議的執行委員會成員，他一直為亞裔社區的利益和需求而戰，包括為小型企業和房主提供支持。

同時他也是移民家庭團聚的倡導者，他深知有不少亞裔家庭，特別是華裔家庭，經常通過移民來尋求資助親人。他希望家庭成員能團聚，而不是分裂家庭。

他為其辦公室舉辦的活動有社區人士高度參與，且活動開放給轄區民眾參與和活動的可見性感到自豪，他目前已將逾3億6700元資金帶回轄區，包括逾2億元新冠疫情聯邦援助。他的地方辦公室有說中文的工作人員，並已通過個案為選民拿到56萬5693元，以及幫助419名選民解決他們的問題，涉及的服務從社會保障、醫療保險福利、移民和簽證案件，到退伍軍人事務的福利等。同時他也回覆了11萬9000多份的選民信，參加250多次社區活動，解決1萬5000多個與新冠疫情相關的選民憂慮的問題，並組織30個座談會議。

新冠疫情期間，他作為退伍軍人，了解個人防護裝備的重要性，因此他協助選區內希望改變經營模式，進而生產個人防護物資和重要醫療用品的小型企業。他與社區領袖，小企業主和家庭合作，組織當地醫生及富樂頓州大（Cal State Fullerton）的小型企業發展中心代表與民眾交流，幫助轄區度過這場危機。同時他意識到疫情帶來歧視亞裔和種族仇恨等負面影響，因此專門組織會議為選民提供資源，堅決抵制與新冠病毒有關的種族主義、歧視和暴力事件。

喜吉利稱，如能成功連任，希望與共和黨同事建立聯繫，致力於兩黨合作的解決方案，以應對第39區和全國的最大挑戰。他希望兩黨同事一起制定有意義的法律幫助社區，譬如保護醫療保健，降低藥品價格，支持當地經濟以及確保社區安全。他已和國會眾議員趙美心（Judy Chu）等同事一起合作，繼續了解亞裔需求，確保他們的聲音得到表達，並在國會得到解決。

喜吉利是民主黨員，擁有企管碩士學位。他服務的第39區橫跨洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣一些華人密集城市和縣屬地，如核桃、鑽石吧、哈仙達岡、羅蘭岡、奇諾岡等。他的對手是共和黨候選人、韓裔金映玉（Young Kim）。