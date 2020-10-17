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洛縣憂流感新冠雙重夾擊

記者鄭敖天／洛杉磯報導
維基百科提供的群體免疫三階段示意圖，該防疫方案旨在通過讓社區內絕大多數人口感染病毒並產生抗體來減輕病毒的傳播性。但歷史上，群體免疫都是通過大範圍接種疫苗實現的。（維基百科）
維基百科提供的群體免疫三階段示意圖，該防疫方案旨在通過讓社區內絕大多數人口感染病毒並產生抗體來減輕病毒的傳播性。但歷史上，群體免疫都是通過大範圍接種疫苗實現的。（維基百科）

洛杉磯縣新冠傳染率（Transmission rate）在近日出現反彈跡象，並且再次超過1.0的警戒線。由於目前洛縣放鬆對私人聚會的管制，洛縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）擔心在未來幾周要面對流感和新冠肺炎的雙重疫情。同時，洛縣衛生官員也抨擊了多名學者有關群體免疫的說法。

根據洛縣公共衛生局提供的數據，10月16日洛縣新增新冠確診病例1072例，新增新冠死亡病例27例。兩項數據較昨日皆略有下降。在新冠檢驗上，洛縣在過去7天裡平均每日完成1萬3628例，檢驗確診率約為3.1%，較前一周數據降低0.1%。洛縣目前共有746名新冠住院病人，其中180人住重症監護室（ICU）。

洛縣公共衛生局於10月16日發出公告，強調疫情期間接種流感疫苗的重要性與緊迫性。公共衛生局表示，美國每年都有數萬人因感染流感而住院甚至死亡。感染流感的脆弱人群包括：孕婦、五歲以下孩童、65歲以上長者以及患有慢性疾病的居民。

考慮到目前美國醫療系統的絕大多數資源都被用於對抗新冠疫情上，流感疫情可能會成為未來幾周的另一大公共健康危機。因此，洛縣衛生官員建議所有年齡在六個月以上的居民都要接種流感疫苗。

洛縣衛生官員戴維斯（Muntu Davis）表示，洛縣政府目前已經頒布了新的流感疫情防範指南，其中養老院（Nursing Home）是防疫政策關注的重點。經歷過流感季節的南半球國家已經證明，接種流感疫苗可以同時有效減緩流感病毒和新冠病毒的傳播。

戴維斯還抨擊了之前白宮提出的群體免疫方案。在這個又被稱為大巴靈頓聲明（The Great Barrington Declaration）的政府文件中，撰寫人署名來自哈佛大學、史丹福大學和牛津大學的科學家。該聲明建議美國政府讓對新冠病毒抵抗力較高的年輕人口恢復正常生活，以通過讓新冠病毒在人群中自由傳播而達到群體免疫的目的。

戴維斯表示，目前美國仍有85%到90%的人口面臨感染新冠病毒的風險，如果美國像瑞典一樣選擇群體免疫方案，那麼美國將會出現非常高的新冠死亡率。目前尚無證據證明美國已經接近群體免疫的標準。

流感疫苗 洛縣 美國

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