金映玉降稅與醫保費 力挺小企業

金映玉將在今年11月再次對決喜吉利，競選第39選區國會眾議員席位。（本報檔案照）

2018年競選第39選區國會眾議員 席位的共和黨韓裔金映玉（Young Kim），當時因幾千票之差落敗，由民主黨喜吉利（Gil Cisneros）勝出。今年該選區改選，這兩人在初選勝出後，將於11月再次對決。金映玉表示參選目的是為了降低稅收和醫療保健費用，加強學校教育。尤其是各行各業遭遇新冠疫情 重挫，她將努力恢復經濟，並確保民眾為未來的危機做好準備。

該席位競爭激勵，儘管第一次敗北，但金映玉仍未放棄。來自移民家庭的金映玉表示，來到這裡是為了獲得這個偉大國家提供的機會，她的父母告訴她，得到後更重要的是要回饋，並為他人創造同樣機會。她參選是因為華府和沙加緬度（Sacramento）制定的政策，正威脅著她能夠實現的夢想，這些政策使民眾的生活更加艱難，更加昂貴，並且使中產階級家庭無法生存。她希望確保他人獲得與她相同的機會，以實現他們的美國 夢。

金映玉提到，不幸的是國會中太多代表更關注政治事務，而不是服務選民。他們專注於微小的分歧而不是展現領導才能，導致失敗領導繼續傷害美國人民利益。在疫情期間，社區加緊彼此的幫助，國會代表卻在推卸責任，她認為民選官員應該做的更好，民眾應該得到更好的服務。

目前正處於選舉最後階段，她和競選團隊每天都與選民分享積極訊息。初選以來，他們已經打了超過300萬次電話，發送75萬條短信，郵寄5萬多張明信片，爭取更多選民支持，相信將在這次選舉發揮重要作用。另外他們在社交疏離期間仍確保競選活動，招募的250多名實習生和志願者打電話催票，和協助註冊選民等。

新冠疫情影響民眾日常生活，金映玉表示，如當選，工作重點與疫情相關，將抗擊疫情並致力使經濟重回正軌，爭取可負擔得起的優質醫療保健，保護已患有疾病的人的同時，降低成本是她將關注的重點。

在這場危機中，人們一直在遭受財務傷害。她最關注的問題是，一旦度過這場危機，如何使經濟再次運轉。尤其是小企業受到嚴重傷害，他們需要給予企業靈活性，以創新和適應當前的危機。她將竭盡全力支持小型企業，不是像AB 5法案那樣給小型企業施加額外負擔，因為會扼殺創新和工作，尤其是在這次危機期間。

她認為，現任39區國會議員做的不夠好，民眾應該得到更好的代表，她若當選將努力做到這一點。她有獨立領導和兩黨合作為選民帶來成果的紀錄。此前在她擔任第65選區州眾議員期間，她曾與民主黨人合作跨黨派工作，解決無家可歸，改善退伍軍人的服務，降低學費並增強經濟。

她說若能進入國會，將努力尋求共識以取得成果，打破困擾華府的黨派僵局，與雙方站在一起。她認為社區需要強有力的聲音，代表企業、社區和家庭，她在社區奮鬥30多年，實現「美國夢」。她也希望回饋社區，為更多像她一樣的人實現他們的「美國夢」。