大選登記投票 19日截止

郵寄選票收集箱。（洛杉磯縣選務局）

11月3日總統大選日將近，洛杉磯 市書記官Holly L. Wolcott於16日提醒符合投票 資格的美國公民 ，要在10月19日前登記投票成為合格選民。滿18歲以上、不在監獄服刑的美國公民登記後才有選票。若選民在上次選舉後改名就必須要重新登記投票。

在10月19日前登記的選民將會收到郵寄選票，請在10月27日前透過郵寄方式寄回選票。若遭遇郵件延誤，只要在11月3日大選日之前寄出，大選日後17天內收到，選票都作數。

選民另可選擇在選票箱投放選票，投放箱地點可上https://locator.lavote.net/locations/vbm查詢。或也可在投票所投票，投票所地點可查詢https://locator.lavote.net/。

不確定自己是否符合資格投票者，可上voterstatus.sos.ca.gov網站查詢，並在registertovote.ca.gov登記選票。錯過登記選票截止日者，可到洛杉磯縣投票所投票。詳請可查看https://lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/conditional-voter-registration。

關於投票相關的所有詳情，可致電800-815-2666詢問或上網https://lavote.net/查詢。