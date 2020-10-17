假訊息充斥 媒體人呼籲踴躍投票抵制

大選在即有心人士製造混亂來壓制選民投票的熱忱，媒體人呼籲唯有的方法就是盡一切努力呼籲民眾投票。（視頻會議截圖）

11月大選在即，有心人士操縱媒體及政治運作的主題，製造混亂來壓制選民投票的熱忱，試圖改變選舉的結果。如何能發現威脅到美國 選舉的不實的訊息?16日多位資深媒體人和調查員在線上研討會上指出，當社區遭遇鋪天蓋地的虛假訊息攻擊時，媒體人最重要的方法就是盡一切努力呼籲民眾投票。

資深媒體人、PBS記者Cameron Hickey表示，不實訊息會給社區製造各種問題，讓民眾感到恐懼。譬如某些自媒體為了吸引讀者眼球而故意炒作；有些媒體出於政治目的故意誇大或是製造假新聞，煽動負面情緒；還有人用以往的視頻及照片冒充當下發生的事件。

他還提及，「匿名者Q」（QAnon）在美國流傳，原本在2018年只是微不足道的威脅，但今年卻使民眾不知所措。各種陰謀包括煽動暴力、抵制疫苗和口罩、製造其他形式的隨機暴力等。此外，這種陰謀論使人們遠離主流可信賴的來源。據網路資訊，「匿名者Q」是一種極右翼陰謀論，認為美國政府內部存在著反對川普和其支持者的深層政府，這個理論是一個署名為「Q」的匿名用戶在網上發起，他聲稱自己掌握了涉及川普政府及其在美國反對者的機密信息。

大選臨近，Hickey還提到有關選舉資訊的錯誤引導，譬如何時，地點，如何投票，有心人士用障眼法傳揚民主黨或共和黨支持人士在某一特定日期投票，可事實上民眾都可以在選舉日投票，而非分黨派類別。另外還有關於選票的安全性，民眾使用通訊投票 是否安全?有消息表示有人破壞郵筒、盜竊選票等，還有在社交媒體上有人公布在垃圾桶發現很多選票，但民眾不知道這張圖片和消息的真實性產生負面情緒。

另外資深研究員Jacquelyn Mason和Jacobo Licona，分別探討不實訊息對非裔 和拉丁裔社區的影響，譬如在北卡州，非裔因為填寫選票不完整而被拒的機率高於其他族裔。