橙縣提早投票熱絡 已回收20萬選票

受新冠疫情 衝擊，2020年總統大選投票提早開跑，橙縣 選務處10月5日寄出通訊選票後，迄今已收到超過20萬份通訊選票，比四年前同期多出近五倍。本月30日起全縣各地的168個投票中心，連續五天開放給選民投票。但是這些提早遞交的選票，全部要等到11月3日晚上8時起才會開始計票。

橙縣選務處今年因新冠疫情採對應的新措施，讓不少華裔選民相當困惑。選務處華語專員陳楺媮特別為華人舉辦多場線上說明會。16日下午5時將有一場由金橙俱樂部主辦的說明會，Zoom會議號碼978-3714-3780。

橙縣本月初已寄出170餘萬通訊選票給全部登記選民，鼓勵選民以通訊投票 方式減少進出投票場所，以避免在投票過程中傳播新冠病毒。選民可將填好的選票投入郵筒，或是放進分布各地的116個官方投票箱中。

有些選民為了確保選票不會在遞送過程發生差錯，堅持親自投票，可將通訊選票作廢，前往橙縣選務處投票，或是在10月30日至11月3日五個投票日，到投票中心投票。爾灣市設有14個投票中心，包括華人熟悉的南海岸中華文化中心（9 Truman, Irvine）。

根據橙縣選務處統計，截至10月14日，已經收到18萬9000餘張選票，其中民主黨選票8萬8221，共和黨選票5萬1549。選務處根據選票上的條碼，追蹤所有選票，選民投交通訊選票之後，可以在選務處網站上查看選票是否已經送達選務處。

橙縣選務處設置的官方投票箱，大多選在夜間照明充足，且已有錄影設備的公共場所，選務處每天都會派人前往官方投票箱收取選票。11月3日晚8時前，選務處會派人駐守官方投票箱，準時停止收件。

最近傳出橙縣有人推廣非官方投票箱，加州及橙縣負責選務的官員均表示，非官方投票箱是非法的。有關今年總統大選投票中心及官方投票箱的地址，可查閱橙縣選務處網站ocvote.com，或打電話詢問(714)567-5143。