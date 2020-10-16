阿罕布拉學區學區教委 2華裔何永儉、曾煥堅角逐

擔任教師20餘年的曾煥堅，首度競選阿罕布拉學區教委。（曾煥堅提供）

阿罕布拉 （Alhambra）11月學區 教委選舉兩名華裔 參選，分別是尋求連任的華裔教委何永儉（Wing Ho），及越華裔候選人曾煥堅（Ken Tang）。

阿罕布拉學區11月教委選舉分別在第一、二、三選區進行，共有六位候選人。何永儉和曾煥堅分別競選第一、第二選區教委職位。

何永儉在香港出生長大，是阿罕布拉學區唯一會講中文的教委。何永儉2019年1月經過任命開始教委工作。當時第一選區教委任期未滿即轉為任職市議員，教委會公開招募新教委遞補該遺缺。

本職是建築師的何永儉說，任職教委22個月中，他與家長、老師溝通，把學區辦的更好。現在任期快截止，希望可在未來四年繼續努力，讓學區更上一層樓。疫情期間，老師學生遠程上課很辛苦，學區未來還需要很多建設工作。他也是家長，希望通過自己的專業和熱情為社區貢獻。

何永儉在第一選區教委選舉的挑戰者是Marcia Wilson。疫情期間何永儉主要通過社群網路，向選民傳達自己的競選理念。

何永儉競選阿罕布拉學區教委連任。（何永儉提供）

越華裔候選人曾煥堅，挑戰現任教委Jane Anderson。曾煥堅擔任公立學校教師23年，目前在羅斯密市(Rosemead）的Duff Language Magnet Academy中英文授課學校，擔任小學二年級英文老師。他在阿罕布拉市長大，曾就讀Mark Keppel高中，今年初搬回阿罕布拉，想回饋阿罕布拉社區很久了。

曾煥堅說，他擔任教師20餘年，更了解學生、教職人員需要些什麼。他認為學區教委中應當有有做老師經驗的成員，現在阿罕布拉教委會即缺一位這樣的成員。目前學區還有很多家庭有糧食危機，還有家庭沒有安定的住所，要為他們提供平等的教育機會。